«Flyr du mye om dagen? Kunne du tenke deg et vikariat i barnehagen?»

Linn Eriksen (42) jobber til vanlig som kabinsjef i SAS, men da pandemien brøt ut fant hun seg selv permittert og uten noe annet å gjøre enn å vente. Plutselig en dag fikk hun en telefon fra en bekjent – Øystein Brogård i Tronvik gårdsbarnehage, som ligger på Jeløy utenfor Moss.

«Flyr du mye? Kunne du tenke deg et vikariat i barnehagen? Vi trenger noen som kan hoppe rett inn!».

– Det var kjedelig å gå rundt og vente. Jeg er vant til å være ute og fly rundt omkring. Plutselig skulle vi bare være hjemme. Eriksen hadde på dette tidspunktet vært permittert i nesten et halvt år, og grep muligheten med en gang.

Som vikar må man kunne kastes inn på den avdelingen med størst behov. Eriksen sine barn hadde tidligere gått i samme barnehage, og hun kjente derfor godt til barnehagens avdelinger og rutiner.

– Det er en uforutsigbar hverdag både for meg, men kanskje enda mer for de pedagogiske lederne som kontinuerlig prøver å finne en løsning. Nå har jeg flydd mye i mange år, og er vant til en arbeidshverdag hvor ting kan endre seg raskt. Så for meg passer det godt.

Tomme vikarbyråer

Med begrenset bemanning og høyt sykefravær er mange barnehager avhengige av å benytte vikarbyråer. Men vikarbyråene sliter med å dekke etterspørselen.

– Nå er det ganske prekært for barnehagene, da det er stor mangel på vikarer. Vi opplever av og til at vi ikke har nok, det er en prosess å skaffe nye vikarer, da de skal kvalitetssikres og man må ha blant annet opplæring og politiattester på plass, sier Ann Kristin Ekra fra Barnehagevikarene.

Hanne Mari Halvorsen, Barnehageleder ved Ris Menighetsbarnehage, er en av dem som blir stadig mer desperat etter å ha god nok bemanning.

– Det er høyt sykefravær også hos vikarene. Det er ikke mulig å oppdrive vikarer. Det er helt ekstremt nå.

Halvorsen forteller at de har prøvd å rekruttere ringevikarer gjennom Facebook, spurt bekjente, lyst ut stillinger, spurt i menighetsbladet og lignende.

– Vi har også hatt vikarer fra nabolaget her som er tidlig ferdig med studier.

Sliter med å rekke opplæring

I barnehagene er det ofte ikke tid og ressurser til å gi en ordentlig opplæring til alle de ferske vikarene, spesielt når mange ansatte er syke. Det er behov for noen som kjenner til hvordan barnehagen drives, og helst som også kjenner barna godt.

Halvorsen forteller at sistnevnte er en utfordring. Mange vikarer kjenner ikke barnas individuelle behov godt nok.

– De blir ikke de trygge voksne for barna. Alle barnegrupper er forskjellige og har ulike behov i hverdagen.

Går ut over det pedagogiske tilbudet

Renate Wærdahl, Pedagogisk leder hos Trondheim kommune og administrator for gruppen «Nei til nye karanteneregler i barnehage og skolen!» etterlyser bedre grunnbemanning i barnehagene.

– Bemanningssituasjonen er krevende og det skaper en veldig uforutsigbar hverdag. Vi må hele tiden lete etter de gode løsningene, og brette opp ermene. Flere ganger har vi fått inn en vikar på grunn av sykefravær, for så at den vikaren blir syk og vi må skaffe vikar for vikaren.

Wærdahl ønsker mer langsiktige tiltak med faste kompetente og kvalifiserte pedagoger.

– Det hjelper ikke med mange hender om disse ikke har tilstrekkelig kompetanse for å kunne se, forstå og ivareta alle barna. Dagens økte krav til kvalitet kan ikke opprettholdes og møtes av mange vikarer uten erfaring eller rett kompetanse, ei heller med dagens grunnbemanning. Hvem som helst kan ikke jobbe i barnehagen.

Pedagogisk leder Renate Wærdahl (Privat)

