Kommunens vaksine-SMS fikk mange til å lure: – Ser at budskapet kan misforstås

I en pressemelding sier Folkehelseinstituttet (FHI) at de tilbyr en tredje vaksinedose til alle mellom 18 og 44 år, men bare om «de selv ønsker det». Til Dagsavisen har FHI forklart at de ønsker å gi en differensiert anbefaling til de under 45 år, fordi de fremdeles mangler sikker kunnskap om nytten av oppfriskningsdosen til denne aldersgruppa.

Men i meldingen Drammen kommune sendte ut, der de opplyser om at folk under 30 år nå kan bestille tredje dose, står det «Alle under 30 år anbefales Pfizer».

Ordlyden i meldingen har fått mange til å stusse. Anbefaler myndighetene at folk under 30 år tar tredje vaksinedose? Dette er i så fall motstridende informasjon fra FHIs anbefalinger om oppfriskingsdose for denne aldersgruppen.

Flere eksperter har sagt at de to første dosene sannsynligvis er nok for de mellom 18 og 44. I desember sa forsker i immunologi, Gunnveig Grødeland, til Dagsavisen at de friske, fullvaksinerte, under 65 år har rimelig god beskyttelse etter to doser. Grunnen til at regjeringen vil vaksinere alle over 45 år er for å være føre var, med tanke på høy omikron-smitte og mange sykehusinnleggelser, i tiden fremover.

Denne setningen skapte forvirring, etter at Drammen kommune sendte ut en sms for å gi de under 30 år tilbud om oppfriskningsdose. (Skjermdump)

Ser at budskapet kan misforstås

Kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen sier at de har fått flere henvendelser om at meldingen var tvetydig. Han sier at hensikten ikke var å anbefale alle under 30 å ta vaksinen, men derimot opplyse om hvilken vaksinetype de som ønsker å ta tredje vaksinedose, anbefales å ta.

– Hensikten var å anbefale de som allerede har tatt et valg om at de vil ta tredje vaksinedose om å ta Pfizer. Vi har ikke ment å gå ut med informasjon som går i mot FHI sine anbefalinger.

Johannessen sier videre at de prøvde å gi innbyggerne så mye informasjon de kunne på så liten plass som mulig.

– I prosessen med å komprimere teksten ser jeg at budskapet kan misforstås.

