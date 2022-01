Politiet ber om to ukers isolasjon for Lier-siktet

Det skriver Dagbladet. Mannen vil samtykke til fengsling og samarbeider med politiet.

– Han har avgitt en detaljert forklaring i går kveld, men vi vil foreløpig ikke kommentere selve handlingen. Vi venter fortsatt på resultatet fra obduksjonen, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt.

Det er ventet at det blir fengslingsmøte i saken mandag. Søndag er planen at man skal gjennomføre et kort oppfølgingsavhør, samt avhør av vitner og rundspørring.

Natt til lørdag ble en kvinne i 60-årene funnet død på en privatadresse i Lier. En mann i 40-årene er siktet for drap. Det var mannen selv som varslet politiet om dødsfallet.

[ Mann siktet for drap etter funn av død kvinne i Lier ]