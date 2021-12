Eksperter om tredje vaksine for de yngste: – De to dosene man har fått er sannsynligvis bra nok

Tidligere i desember opplyste regjeringen at alle over 18 år skal få tilbud om en oppfriskningsdose av koronavaksinen.

Vaksinasjon er den viktigste beskyttelsen mot korona, men senest tirsdag 21. desember opplyste FHI om økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner etter koronavaksinen. Så er det egentlig nødvendig for alle å utsette seg for mulige bivirkninger?

– Fra et immunologisk synspunkt, hvor hensikten er å forhindre alvorlig sykdom, så er de to dosene man har fått sannsynligvis bra nok, men det er jo litt mer enn det som står på spill nå, sier immunolog og professor i medisin, Anne Spurkland, til Dagsavisen Fremtiden.

Unge trenger bare to doser

Forsker i immunologi, Gunnveig Grødeland, sier at de friske, fullvaksinerte, under 65 år har rimelig god beskyttelse etter to doser. Grunnen til at regjeringen vil vaksinere alle over 45 år er for å være føre var, med tanke på høy omikron-smitte og mange sykehusinnleggelser, i tiden fremover.

Gunnveig Grødeland, forsker i immunologi ved Universitetet i Oslo. (Universitetet i Oslo)

Det er ikke noen stor nødvendighet at de under 45 år tar en tredje vaksinedose, det er Grødeland og Spurkland enige om.

FHI har informert at de mellom 18–44 år kan vaksinere seg med en tredje dose, om de selv ønsker det. Det betyr at det ikke er samme anbefaling med tredje dose som det har vært med de to første dosene.

– Det viktigste å presisere er at folk tar de to første dosene nå, og at eldre og risikogruppe tar den tredje. Det er hovedpoenget nå, sier Grødeland.

[ Nå kan man hurtigteste seg ut av karantene ]

Kan beskytte bedre mot omikron-varianten

Spurkland sier at det er laboratorietester som viser at de som har fått den tredje dosen produserer antistoffer som bedre kan stanse omikron-varianten, men det klarer du ikke etter den andre dosen. Som kan være en siste ting å ta i betraktning angående oppfriskningsdosen.

Ekspertene er enige om at vaksinen generelt, med to doser, fungerer mot alvorlig sykdom ved omikron-varianten.

– Omikron er ikke så forskjellig fra de andre variantene vi har vært borti at ikke vaksinen gir beskyttelse for alvorlig sykdom, sier Spurkland.

[ Oppdatert risikovurdering fra FHI publiseres i ettermiddag ]

Immunolog Anne Spurkland (Privat)

Unngå at det blir totalt kaos

Det er bred enighet om at intensivkapasiteten på sykehusene er for lav. Sykehusene er ikke rustet til den alvorlige smitten som kommer på grunn av de eldre og de uvaksinerte. Det øker presset på helsevesenet langt utover normalsituasjonen.

– Det er kanskje en tredje dose som trengs for å komme oss gjennom denne fasen uten at det blir totalt kaos, sier hun.

Akkurat nå fremover er en spennende periode der ingen vet hva som kan skje med smittetallene. Spurkland forklarer at vi enten kan velge å stenge ned samfunnet, hvis tallene over alvorlig sykdom stiger kraftig, eller vi kan gi en tredje dose, i håp om at det vil bremse smitten.

– Hvis du skal maksimere her så skal du hovedsakelig få de uvaksinerte til å skjønne at nå er det tiden til å ta vaksinen. Men det er lettere å få motiverte folk til å ta en tredje dose enn å få standhaftige skeptikere til å ta en første, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen