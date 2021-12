Dropper å selge fyrverkeri – taper store summer

Mange har skaffet seg hunder i koronapandemien, og går kanskje sin første nyttårsfeiring i møte med sin nye venn.

For mens de fleste forbinder nyttårsfeiring med fyrverkeri, kan de kraftige smellene fra fyrverkeriet kan bli en så stor påkjenning for noen dyr at de rett og slett kan dø av stress, eller skader seg i paniske forsøk på å flykte unna de høye lydene.

Dette ønsker varekjeden Bauhaus å gjøre noe med.

Vakkert å se på, men ikke like hyggelig for dyr og miljø. Her fra nyttårsaften i Ålesund. (Halvard Alvik/NTB)

Var en av de største på fyrverkeri

Mange henvendelser fra dyreeiere og ikke minst for å ta hensyn til miljøet gjorde at Bauhaus for tre år siden valgte å slutte å selge fyrverkeri.

På den tiden var de nok en av de største aktører som solgte fyrverkeri i sine lokalområder.

Aagot Benterud, markedsansvarlig i Bauhaus Norge, forteller at de alltid har hatt en dyrevennlig-profil. I deres varehus har alltid dyrene vært velkomne inn, og da passet det seg ikke å fortsette å selge fyrverkeri.

Siden færre pusser opp i desember, var det fyrverkeri som sto for store deler av omsetningen. Ikke minst så skapte salget mer trafikk til varehuset, som de kanskje ikke hadde hatt i desember ellers.

– Vi taper jo betydelig summer på det valget vi tok for tre år siden, men likevel velger vi å sette miljø og dyrehensyn over det, sier hun.

Bauhaus er en av de største byggevarekjedene i Europa. Både Danmark og Sverige har samme policy om å ikke selge fyrverkeri, men hvordan det ellers praktiseres i varehusene i Europa er Benterud litt usikker på.

Hun selv er selv dyreeier og er veldig glad for beslutningen arbeidsgiveren har tatt.

– Det finnes mange måter på å feire nyttår, og vi håper at andre aktører også tar sitt samfunnsansvar på alvor, sier hun.

Aagot Benterud, markedsansvarlig i Bauhaus Norge. (Foto: Privat)

Skaper mye lidelse

Veterinær og leder av dyrevernsorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen, er glad for at næringslivet tar grep.

– Det Bauhaus gjør har en veldig viktig signaleffekt, der de viser at de tar sitt samfunnsansvar på alvor ved å vise hensyn til både dyr og miljø, sier hun.

Hun oppfordrer flere i næringslivet til å gjøre det samme, i påvente av et lovverk som skal forby privat oppskyting av fyrverkeri.

– Å skape lidelse og mulig død for dyr er ikke akseptabelt, bare for et par timers feiring med fyrverkeri. Det finnes andre måter man kan feire på, sier hun og referer blant annet til nabolandet vårt Sverige.

Veterinær og leder av dyrevernsorganisasjonen Noah, Siri Martinsen er glad for at næringslivet tar grep. (nyebilder.no)

Der tilbyr flere kommuner alternativ feiring i form av et lysshow i stedet for fyrverkeri.

Hun hevder at slik praksisen med fyrverkeri er i dag, er det mange dyr og mennesker som blir skadelidende hvert år.

– Flere dyr dør av skadene de pådrar seg av skremsel og stress, dette gjelder både familiedyr og ville dyr, forteller hun.

Under nyttårsfeiringen for to år siden, døde en hest som følge av skadene den pådro seg da den ble skremt av fyrverkeri. I tillegg døde også en drektig ku i Arneberg som følge av stress. Flere dyr sliter med stress, eller rømmer, på grunn av smellene.

Det er lurt å aktivisere hunden tidligere på nyttårsaften, slik den har lettere for å slappe av når rakettene fyres av. Men husk å ha den i bånd, da mange hunder kan bli skremt og løpe vekk om noen er tidlig ute med fyrverkeriet. (Tonje Moskvil Lyngås)

Ønsker forbud

I år har et nytt forslag om å endre fyrverkeriloven vært ute på høring, men der sto det ingenting om konsekvensene fyrverkeri har for dyrene. I tillegg fikk heller ikke kommunene lov til å lage egne forskrifter om å forby all privat bruk av fyrverkeri i kommunen.

– Dette er for dårlig, og ikke minst veldig udatert. Vi oppfordrer justisdepartementet til å ta dyrevern og ikke minst miljøet på alvor, sier hun.

Det er ikke bare NOAH som ønsker et totalforbud, men i forkant av årets nyttårsfeiring, har over 40 organisasjoner, fagpersoner og politiske partier stilt seg bak en felles underskriftskampanje om å be den nye regjeringen om å innføre forbud mot privat bruk av fyrverkeri.

I skrivende stund har det kommet over 17.000 underskrifter. NOAH har også egen underskriftskampanje.

Sånn gir du hunden din en god nyttårsaften

På nyttårsaften kan man gjøre flere ting for å hjelpe kjæledyret sitt. Punktene under omhandler i stor grad hunder, men kan i de fleste tilfeller gjelde andre dyrearter også.

Det viktigste av alt: Ikke la dyrene være hjemme alene om du har et dyr som reagerer på fyrverkeri. En eventuell frykt vil kun forsterkes om den er alene hjemme og redd.

Gå en lang og god tur med hunden på dagtid. Gå gjerne en god tur i dagene før nyttårsaften også. Husk å ha hunden i bånd hele turen, da folk kan skyte opp raketter i dagene før og etter nyttårsaften.

Ikke la katter, kaniner, hunder og andre dyr gå løse utendørs på nyttårsaften. De kan bli redde av fyrverkeriet og det er viktig å skåne dem også tidligere på nyttårsaften. Mange mennesker skyter dessverre opp raketter i tid og utide, selv om det kun er lov på angitt tidspunkt på nyttårsaften. Dyr som blir skremt og stikker utendørs kan løpe og gjemme seg, gå seg bort, skade seg eller risikere å dø av skrekk. Redde dyr kan løpe langt.

Ikke ta hunden eller andre dyr med ut for å se på fyrverkeri. Selv om hunden ikke nødvendigvis blir kjemperedd for fyrverkeriet, er det en påkjenning for øret og hørselen til dyret.

Nordbykollen i Drammen er et flott sted å se fyrverkeriet fra byen, men har du hund, kan den bli redd av lyden, lyset og luktene. Da er det bedre å bli hjemme, der man kan skjerme sin firbeinte venn. (Emma Huisman Moskvil)

Mange hunder synes det er fint med et gjemmested når det blir skummelt, hvor de kan legge seg og ha en trygg plass. Her er det viktig at de får være helt uforstyrret. La hunden selv bestemme hvor den har det tryggest og la den være der. Kom etter, sitt i nærheten og vær til stede for hunden din slik den har behov for.

Gi gjerne hunden din mat i god tid før midnatt. Er hunden mett slapper den bedre av. Jobb gjerne med litt mentaltrening i forkant av feiringen – har den fått bruke seg litt vil den være mer sliten og slappe bedre av. Ha tyggebein eller leker lett tilgjengelig.

Trekk for gardiner eller vær i et rom uten vinduer, da mange hunder reagerer på lysglimt fra fyrverkeri.

Ha på TV, musikk eller radio. Sett gjerne på dette flere steder og i ulike rom. Dette virker bedre enn om det kun kommer lyd fra en kilde og kan maskere litt av støyen fra fyrverkeriet.

Stadig flere aktører arrangerer dyrevennlig nyttårsfeiring for hund/katt. Dette gjelder særlig flyplasshotellene, da det ikke er tillatt med noe form for fyrverkeri i slike områder. Ta kontakt med hoteller i nærheten av flyplassene og hør om de har et slikt tilbud for deg og dyret ditt.

Kilde: Dyrebeskyttelsen Norge

