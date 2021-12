Så du nordlyset over Østlandet? Fremover får du flere sjanser

I natt danset aurora borealis over Østlandet. Astronom Vegard Lundby Rekaa informerer Dagsavisen Fremtiden om at nå er vi på vei inn i en aktiv periode for sola. Det betyr at vi går inn i en periode med mer sjanse for nordlys.

– Sånn sett så er det interessant hele tiden, sier han.

På Østlandet kan man kanskje se nordlys rundt én gang i måneden, forteller han. Men som oftest blir det bare registret av befolkningen rundt to ganger i løpet av vinteren.

– Det kommer litt an på hvor du er, når på året, og når i solsyklusen vi er, forklarer Rekaa.

Astronom Vegard Lundby Rekaa (Privat)

Vanskelig å forutse tidlig

Sola varierer med en elleve-års syklus. I løpet av elleve år så går den fra å være veldig aktiv, til å bli helt passiv, og tilbake igjen til aktiv. Nå er vi på en oppadgående trend.

– Dette er den første vinteren etter at sola var i en passiv periode.

Det betyr at det er gode forhold for nordlys.

Dessverre er det ikke bare solvindene på solen som bestemmer om det kommer nordlys. Magnetfeltet på jorda må også være riktig orientert i forhold til solvinden.

– Det er ikke alltid disse tingene klaffer. Vi vet som regel en time i forveien om det er gode forhold, og kan si at nå er det store sjanser for nordlys. Men om det slår til det vet vi ikke før det er der, eller kanskje noen få minutter i forveien, sier Rekaa.

Alle forholdene må ligge til rette for at det skal komme nordlys. Rekaa forteller at siden mørket er essensielt for å se nordlys, er det mye større sjanse for å se nordlys lenger nord.

– På Svalbard så kan du for eksempel se nordlys flere ganger i løpet av et døgn, om du er heldig.

Nordlyset observert i natt. (Elisabeth Helgeland Wold)

Hva er egentlig nordlys?

Nordlys er et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra sola til jorda.

– Det er et gigantisk lysopprør som ligger som en ring rundt Nordpolen, sier Rekaa.

– Lettere forklart, har nordlys samme type effekt som et lysrør. Det er gasser i vår egen atmosfære som er trigget til å gløde. Ikke av en påkoblet elektrisk strøm som vi har i lampene våre, men av strøm som solvindene klarer å lage i atmosfæren.

Nordlys kan bli grønt, rødt og lilla. Det er fordi gassene vi har i vår atmosfære – oksygen og nitrogen – har disse egenfargene. Hvis det er veldig mye variasjon i magnetfeltet vårt, så blir det mer farge og mer dynamikk i nordlyset.

