Politiet trapper ned etterforskningen av drapssaken i Svelvik

– Vi kan ikke peke på en årsak til hvorfor dette har skjedd, og tror ikke vi klarer å finne et sikkert svar. Vi er nå i ferd med å avrunde den taktiske delen av etterforskningen, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt til Dagbladet.

Familien på fire–to barn og deres to foreldre, ble funnet døde i brannruinene etter en voldsom boligbrann på Berger i Svelvik natt til mandag 6. desember. Den avdøde familiefaren er nå siktet i saken.

Politiet gikk onsdag ut og fortalte at de har funnet et skytevåpen som styrker teorien om at boligbrannen skjuler trippeldrap, selvdrap og ildspåsettelse.

