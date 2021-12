Rekordstor pågang av folk som trenger hjelp til jul: – Jeg har ikke hjerte til å si nei, selv om matbudsjettet vårt er sprengt

– Er du først i køen så får du kanskje en bedre matpose som inneholder middagsmat og pålegg. Kommer du litt senere kan du få noen kakestykker fra fryseren, men kommer du enda senere risikerer du å gå tomhendt hjem, sa menighetsleder for Frelsesarmeen i Drammen og Nedre Eiker, Turid Formo til Dagsavisen Fremtiden i påsken i år.

Slik var situasjonen da, og nå melder Frelsesarmeen i Drammen at situasjonen har blitt verre for de som har lite fra før.

Nå som det har gått to år med pandemi og ikke minst høyere strømpris i kombinasjon med julefeiring, merker Frelsesarmeen stor pågang i hele landet.

– Det er stor pågang hos Frelsesarmeen rundt om i landet. Det er stort behov for hjelp mange steder, og mange er bekymret for om de klarer å betale regningene i desember og januar. Og rett og slett om de klarer å skape en god jul for seg og sine. I fjor hjalp Frelsesarmeen 15.137 husstander med julefeiringen. Det er store sjanser for at det blir flere i år, forteller Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen.

Geir Smith-Solevåg er kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, og forteller at mange er bekymret over hvordan de skal betale regningene sine i desember og januar. (Foto: Frelsesarmeen)

Flere som tar kontakt i siste liten

– Vi har aldri merket så stor pågang som vi gjør akkurat nå. Selv om vi har møtt nye familier som trenger hjelp hver uke i det siste året. De som har lite av fra før har kommet i en verre situasjon på grunn av pandemien, strømpris og forventninger til jul, sier Lill Torunn Løwe, leder for omsorgssenteret ved Frelsesarmeen i Drammen.

Hun har akkurat lagt på telefonrøret, da vi ringer henne.

– Jeg har akkurat snakket med ei dame som hadde kviet seg for å ringe oss. Hun spurte om vi kunne hjelpe henne med litt mat og gaver til jul, forteller Løwe.

Slike telefoner har hun fått av mye i det siste, selv om søknadsfristen til å søke julehjelp har gått ut.

– Det betyr jo at dette er folk som tidligere ikke har søkt om julehjelp og har ikke visst at vi pleier å ha søknadsfrist, sier hun.

– Hva svarer du til de som ringer nå?

– Jeg sier jo ikke at søknadsfristen har utløpt. Jeg har ikke hjerte til å si nei selv om vårt matbudsjett er sprengt. Jeg skriver ned navn og et telefonnummer og prøver så godt å hjelpe alle som tar kontakt, sier hun.

Lill-Torunn Løwe er leder for omsorgssenteret ved Frelsesarmeen i Drammen, aldri før har hun merket så stor pågang i Drammen enn før. (Foto: Privat)

Over 700 familier spør om hjelp

Allerede har 691 familier søkt om julehjelp, noe som er en drastisk økning fra i fjor, opplyser Løwe.

Hvert år har hjelper Frelsesarmeen mange med sin julehjelp. I Drammen består denne hjelpen av mat og julegaver til barn.

Av de 691 familier som har søkt om hjelp forteller 260 personer at de aldri har søkt om dette tilbudet før.

– Men det er jo ikke bare de 691 familiene vi hjelper, vi prøver å hjelpe alle de som tar kontakt med oss, og i år er det mange som tar nå kontakt i siste liten, sier hun.

De er nå ferdige med å pakke gaver til 1.264 barn i Drammen og omegn. Drammen kommune er den kommunen i landet som har størst andel barn som lever i fattigdom.

– Det betyr jo at nesten alle som bor i Drammen og omegn kjenner noen som lever i fattigdom. Kanskje det er en i ditt nabolag eller et barn i klassen til barna dine? spør hun.

Løwe forteller at det er mange som ringer for å hjelpe også, ikke minst samme dag som en dame hadde ringt for å spørre om hjelp, hadde en annen ringt for å spørre om hvordan hun kunne bidra.

– Vi er bekymret over at så mange strever økonomisk og ber om hjelp til jul, samtidig blir vi rørt og takknemlig fordi vi møter mange medmennesker som ønsker å gjøre en forskjell, sier Løwe.

