Drapsbrannen i Svelvik: Skal ha skutt og drept kone og barn

Et skytevåpen funnet i det nedbrente trehuset satte politiet på sporet av at brannen i Svelvik, natt til 6. desember, kunne dreie seg om mer enn en tragisk ulykke. Hele familien på fire ble funnet omkommet i brannruinene.

Da de første obduksjonsrapportene forelå, ble det klart at Camilla (42), 12 år gamle Isabell og 10 år gamle Trym var drept før brannen startet. Politiet siktet familiefar og brannmann Helge Høvik (43) for trippeldrap og brannstiftelse.

Trolig skutt

Onsdag opplyser politiinspektør Odd Skei Kostveit at de foreløpige obduksjonsrapportene styrker hypotesen om at den siktede familiefaren tok livet av familien med skytevåpenet, før han tente på huset og tok sitt eget liv.

– De foreløpige rapportene fra obduksjonen er forenlig med at de er drept med dette våpenet, sier han.

Politiet ønsker ikke å kommentere hva slags skytevåpen som har blitt funnet, men opplyser at våpenet var registrert på siktede.

Ukjent motiv

– Vi har ikke informasjon i saken som tilsier at andre er involvert i hendelsene. Motivet for handlingene er ukjent, og det er ikke sikkert at vi vil få noe klart svar på hvorfor dette skjedde, sier Kostveit.

I forrige uke forklarte han til Drammens Tidende at det har vært vanskelig å få full tilgang kjennskap til den antatte gjerningsmannens helsehistorikk, fordi han er død og dermed ikke kan oppheve personvernet.

– På generell basis er det ikke slik at vi får tilgang til taushetsbelagt helseinformasjon. Med mindre noen opphever den plikten, og det kan han jo ikke gjøre selv. Da vil vi ikke få ut denne informasjonen.