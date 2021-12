Politiet rykket ut til Fleksnes-situasjon på bro i Mjøndalen

Politiet fikk melding om situasjonen klokka 19.14 søndag kveld. En knapp halvtime senere rapporterte politiet at broen igjen var åpnet for trafikk.

Mjøndalsbrua er den eldste av to broer som forbinder Krokstadelva og Mjøndalen sammen over Drammenselva. Den 220 meter lange broen ble bygget for kryssing av to hestevogner og er noe smal etter dagens krav og standarder.

En slik situasjon, der to biler møter hverandre på en trang vei, men ingen vil rygge, er kjent for mange nordmenn gjennom en sketsj med Rolv Wesenlunds karakter Marve Fleksnes.

