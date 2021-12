Minnes familievennene: – De var så livlige, og stilte alltid opp

Det har rukket å bli lyst ute. Gårdsplassen utenfor brannruinene på Berger er fylt av biler. Sivilforsvaret setter opp et arbeidstelt, teknikere i hvite drakter står utenfor og peker på de gjenværende veggene i det som for få dager siden var et flott gammelt trehus. Utenfor plukker en gravemaskin møysommelig bort massene som har rast sammen, slik etterforskere fra politiet i Sørøst og Kripos kan begynne letingen etter spor og svar. Har familien på fire omkommet i brannen, og hvordan startet den?

Kort tid etter får de bekreftelsen de forventet – men ikke ønsket: Det er funnet levninger i huset. Noen timer senere opplyste politiet at alle de fire er funnet omkommet.

En gravemaskin fjerner masser for å gjøre søket etter omkomne og brannårsak lettere. (Emma Huisman Moskvil)

– Alltid stilt opp

Ned den glatte bakken kommer søstrene Ida Marie Johansen (18) og Emilie Johansen (22). De tenner hvert sitt lys, og plasserer dem i det stadig voksende havet av blomster og lys. De kjenner familien godt fra den lokale sykkelklubben de er aktive i. Hvert år feirer de høytider som påske sammen.

– De var så livlige, og stilte alltid opp. En sprudlende familie, minnes Ida Marie Johansen.

Først da politiet bekreftet at familien var funnet omkommet i brannen, dro søstrene ned for å minnes.

– Vi var i fornektelse. Man har alltid et lite håp om at det ikke er sant, selv om det kanskje ikke er realistisk, sier Emilie Johansen.

Brannvesenet drev etterslukkingsarbeid i et døgn, før de kunne ta seg inn i huset. (Emma Huisman Moskvil)

Minnene består

De var begge hjemme da de så nyheten om familievennene. Huset på bildene kjente de godt.

– Det er veldig tungt og uvant å se det sånn, sier Ida Marie Johansen.

Selv om familien ble revet bort alt for tidlig, lever minnene videre.

– I påskene pleier vi å møtes på stranda og tenne bål. Det var alltid liv rundt dem.

Mandag møttes Svelvik sykkelklubb i kirken for å være sammen.

– Det var godt å samles, sier Emilie Johansen.

Fellesskapet blir viktig i bearbeidelsen av sorgen.