Ett omikrontilfelle bekreftet i Øvre Eiker – knyttet til utbruddet på julebord i Oslo

– Jeg har fått beskjed av kommuneoverlegen i kveld om at vi har ett bekreftet tilfelle av omikron. Det er knyttet til selskapet på Aker Brygge, sier ordfører Knut Kvale (Sp) i Øvre Eiker til Drammens Tidende.

Øvre Eiker ble ikke omfattet av regjeringens regionale tiltak torsdag. Ordføreren forteller at kriseledelsen i kommunen torsdag har kommet fram til at de ønsker å omfattes av forskriften, og at de har kontaktet Statsforvalteren om dette.

Statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, opplyste torsdag til VG at «pluss minus ti kommuner» i Viken ønsker å innføre samme regionale tiltak som regjeringen har lagt fram.

I alt 50–60 personer er koronasmittet etter julebordet på Aker Brygge den 26. november. Screeningen av koronatestene fra juleborddeltakerne har så langt avdekket 10 til 15 sannsynlige omikrontilfeller.

Det er hittil seks bekreftede tilfeller av omikronsmitte i Norge.