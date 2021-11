Stoff & Stil bytter navn og konsept: – Ville ikke lenger bare selge tekstiler

Det danskeide familieselskapet Stoff & Stil, som har vært etablert i Norge i 30 år, skifter navn til “Selfmade”. Første butikk ut var Drammen.

– De neste endringene skjer i vårt lokale i Storgata i Oslo og butikken vår på Alnabru. Og så ruller vi ut videre i Trondheim, Stavanger, Bergen, Fredrikstad og Kristiansand utover nyåret, forteller Lars Folkestad, daglig leder i Selfmade Norge.

Daglig leder Lars Folkestad på stigen etter at Drammen sentrum ble pakket inn i fargerikt stoff i forkant av nyåpningen av Selfmade. Reklamestuntet ble godt mottatt av et nysgjerrig publikum. Annette Ljones-Sundfjord, butikkerleder i Bergen i midten, og Monica Dalen Krogstad til høyre. (Pia Sønstrød)

Ikke bare tekstilsalg

Folkestad forteller videre at hver eneste butikk vil feire navneendringen og at det nye konseptet Selfmade framfor alt vil være et sted for inspirasjon, skaperglede og kreativitet.

– Navneskiftet er en hyllest til kreativiteten og den følelsen det gir å lage noe selv, sier administrerende direktør Alexander Lerche i en pressemelding.

Det var for 30 år siden at Peters Resthal ble etablert i Kobbervikdalen i Drammen. Etter noen år ble navnet endret til Stoff & Stil, og nå altså en tredje endring.

Det er de to sønnene Lerche i Danmark som har tatt over driften av familieselskapet som står bak alle butikkene i Stoff & Stil/ Selfmade.

Fargerike, stoffkledde trær dukket opp langs elvepromenaden i Drammen. Og etter noen dager ble det fortalt hvem som sto bak og hvorfor. Etter 30 år på samme plass, med nytt navn og nytt konsept, bytter Stogg & Stil navn til Selfmade. Drammen var første butikk ut i Norge. (Pia Sønstrød)

Vil øke skaperglede og kreativitet

– De ville ikke lenger bare selge tekstiler, men satse på det kreative. De ønsket å gjøre butikkene til et sted man kan komme å være for inspirasjon, forteller Lars Folkestad.

På nyåpningen av Selfmade i Drammen sist lørdag, kunne folk være med på workshops i butikken, symaskiner var plassert rundt på forskjellige stasjoner.

– Vi kommer til å fortsette å ha workshops, dessuten kan folk komme og låne symaskiner – på stedet, informerer Folkestad som også forteller at de fleste kundene som er innom Selfmade, tidligere Stoff & Stil, tilbringer i gjennomsnitt fra to til tre timer i butikken.

Krativitet står i fokus når Selfmade lanserer sin nye profil. Her fra reåpningen i Drammen sist helg. (Privat)

Tilrettelegger for en grønnere verden

– Er den nye Selfmade en bidragsyter til økt bærekraft, slik du ser det?

– Ja, vi tenker det. Ting man lager selv, gjerne av plagg man har liggende, bidrar og tilrettelegger for en grønnere verden og mindre overforbruk, sier Folkestad og legger til; – Dessuten er det forsket på at man blir gladere av å lage ting selv.

Folkestad tror at TV-program som NRKs “Symesterskapet” bidrar til denne trenden.

– Folk kommer innom for større eller mindre prosjekter, enten det er gardiner eller plagg de skal lage. Vi ser, spesielt blant de unge, at det gir mer status å bruke second hand enn tidligere – det kommer noen fine og gode verdier med ungdommen, påpeker Folkestad.

Etter 30 år i Norge skifter Stoff & Stil navn. (Privat)

SELFMADE

Dansk familieeid virksomhet

Grunnlagt i 1980 av ekteparet Marianne og Peter Lerche som Peters Resthal i Herning i Danmark, hvor paret solgte metervarerester fra lokale tekstilprodusenter

Senere skiftet virksomheten navn til STOFF & STIL og ekspanderte til Norge, Sverige, Tyskland og ni andre europeiske land.

Nå har virksomheten gjennomgått et generasjonsskifte og ledes i dag av sønnene Alexander og Michael Lerche

30 butikker i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland

Nettbutikk i 13 europeiske land

