Luksusfellen-Lene advarer mot «lærlingfellen»

– Kunnskapen om privatøkonomi blant unge er for liten, men det som er positivt er at mange ønsker å lære mer, sier Lene Drange, leder for TV3-programmet Luksusfellen.

Programmet hjelper vanlige mennesker som har havnet i økonomisk uføre fordi de er blitt overforbrukere og har lånt penger over evne.

For å unngå at flere unge får økonomiske problemer har hun blant annet tatt turen til Åssiden videregående skole i Drammen. Mange av elevene på skolen skal snart begynne å jobbe som lærlinger, og Drange advarer alle som skal starte som lærlinger mot «lærlingfellen».

Unngå «Lærlingfellen»

– «Lærlingfellen» er noe vi ofte ser på Luksusfellen. Det er unge som ikke har hatt noe ansvar for sin egen økonomi. De jobber som lærlinger og bor hjemme, der alt blir betalt. Plutselig har de mer penger enn de er vant med. Da begynner de å bruke pengene på ny bil, ny mobil og andre duppeditter. Man får også mulighet til å bruke kreditt, for det er basert på hvor stor inntekt man har. Slik havner de i en vanskelig økonomisk situasjon.

Drange sitt råd til lærlinger er at man må være bevisst på hva man bruker penger på og ikke blåse alt bort med en gang man får lønning. De må lære seg å sette av noe hver måned. Her mener hun at foreldre spiller en viktig rolle.

– Vi foreldrene bør også gi dem noen forpliktelser. Begynn med å gi dem egne regninger som de kan lære å forplikte seg til, råder hun.

Det er ikke første gang Drange maner ungdommer til gode sparevaner. Hun besøker flere skoler i landet i regi av Verdistiftelsen, som har hovedformål å bevisstgjøre og skape sunne holdninger om personlig økonomi blant unge voksne. Drange er selv styreleder i den ideelle stiftelsen.

Isak Dahl og Sondre Kristensen elever ved Åssiden videregåendeskole har fått lærlingplass hos Toyota, og begge gleder seg til å lære mer. (Foto: Hina Aslam)

Bruker sunn fornuft

To som er snart klare til å ta over egen privat økonomi er Isak Dahl (16) og Sondre Kristensen (17). Begge går på studieretningen bilskade, lakk og karosseri ved Åssiden videregående skole, og har allerede fått lærlingplass.

Selv om både Dahl og Kristensen mener de er godt rustet til å ikke havne i den såkalte «lærlingfellen», forstår de at flere gjør det.

– Selv om jeg har lært litt om privatøkonomi før, synes jeg det var nyttig å lære mer, sier Dahl.

– Jeg bruker mye penger på unødvendige ting, men samtidig klarer jeg å spare en del også, sier Kristensen.

Begge forteller at de har lært sunn fornuft fra foreldrene, som har gitt dem et bevisst forhold til pengene sine.

Dahl og Christiansen sier at de allerede har laget en plan for hvordan de skal sette opp budsjett, bruke sunn fornuft og å spare det de kan.

Irene Nyhus, adjunkt ved Åssiden videregående skole forteller at flere av elevene har vært positive til livsmestringsuka. (Foto: Hina Aslam)

Del av lærerplanen

Foredraget fra Luksusfellen-programlederen er en del av den nye lærerplanen for videregående elever, der livsmestring er et av flere tverrfaglige temaer, som skal bidra til at elevene står bedre rustet til å håndtere voksenlivet.

Guttene mener dette burde bli et eget fag.

– Det er jo ting vi har visst om, men det å gå dybden gjør oss mer bevisste, sier Kristensen.

Selv om livsmestring i den nye læreplanen skal gjennomsyre alle fagene, så har Åssiden valgt å sette av en hel uke til å lære om privatøkonomi, hvordan man ter seg på et intervju, og psykisk og fysisk helse.

– Dette er 16 og 17 år gamle unge som skal ut i sin læringsperiode og inn i det voksne livet. Derfor har det vært viktig å lære dem de utfordringene som følger, sier adjunkt ved Åssiden videregående skole, Irene Nyhus og legger til at flere av ungdommene har gitt gode tilbakemeldinger.

– Vi på skolen skal jobbe for lærlingslyst. I denne uken har vi derfor ikke hatt vurderinger som skulle gi karakterer, og flere av elevene har fortalte at dette har gitt dem mer motivasjon.

