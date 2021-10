Oslo fengsel skal legges ned. Disse kommunene vil ha det nye fengselet til seg

Regjeringen og Statsbygg er på leting etter tomt til nytt fengsel i Oslo-området.

Oslo Fengsel, som ligger på Grønland, er nemlig svært nedslitt. Oslo kommune ønsker å frigjøre tomten til andre formål, og derfor har staten lagt grønlandsalternativet dødt.

Lenge var planen å bygge nytt fengsel på Bredtveit i Groruddalen, hvor det i dag er et mindre kvinnefengsel. Men etter stor lokal motstand har, som Dagsavisen tidligere har omtalt, har Statsbygg og Justis- og beredskapsdepartementet bedt om forslag fra kommuner og private tomteeiere.

De har gjort det klart at tomten i utgangspunktet bør være minst 65 mål, men at innenfor Oslos grenser kan noe mindre tomter vurdere. De ser det også som viktig at kjøretiden fra Oslo ikke er for lang, og skriver at den ikke bør være lenger enn 45 minutter.

Nå har 15 kommuner og en rekke private tilbydere levert sine forslag, og Dagsavisen Fremtiden har fått innsyn i alle forslagene fra kommunene. Forslagene fra private har vi ikke fått innsyn i.

I et notat skriver Drammen kommune at Statsbyggs rapport med anbefaling til tomt skal overleveres til Justis- og beredskapsdepartementet i løpet av 2021. Reguleringsplanen skal etter planen være ferdig i 2024.

