Hokksund-firma kjøpte Else Kåss Furuseths pen-crocs for 33.000. Nå er de solgt igjen

Pen-crocsene har en lang historie i rampelyset.

I 2019 ble de første gang lagt ut på auksjon, etter at Kåss Furuseth donerte dem til TV-auksjonen. Hun endte med å kjøpe dem selv for 10.000 kroner, og sa følgende om hvorfor:

– Dette har jo vært en fast følgesvenn for meg, og også kanskje et av de lengste forholdene jeg har vært i. Og det sier jo også litt om mitt liv, sier Kåss Furuseth, som legger til at crocsene er perfekt for jordnære kvinner som vil komme litt høyt opp, sa NRK da.

I fjor gikk det verre, for Kåss Furuseth sin del, da de ble solgt til Hokksund-firmaet Partum for 33.000 kroner.

– Jeg merker at dette er gledens dag for dere, men for meg så er det dessverre sorgens dag, sa Kåss Furuseth til NRK i fjor, da Ola Kvale i Hokksund-firmaet fornøyd kunne overta dem.

Skoene ble sendt rundt på turne, og på søndag solgte firmaet dem videre for 40.100 kroner, som en del av TV-aksjonen. Inntektene gikk i år til Plans arbeid mot barneekteskap.

Da Else Kåss Furuseths rosa pen-crocs ble auksjonert bort i helgen, til inntekt for TV-aksjonen, fikk de sin egen sang av Gabrielle og Markus Neby. På bildet er Kåss Furuseth i Øvre Eiker for å levere crocsene til fjorårets kjøpere, og Gabrielle synger låta på TV-programmet «Kåss til kvelds» på lørdag. (Skjermdump fra Kåss til kvelds/NRK)

Flere sanger

Skoene har hatt en begivenhetsrik reise.

I fjor lagde Odd Nordstoga og Markus Neby en sang til ære for skoene.

I år fikk de en ny sang, denne gangen framført av Neby og Gabrielle under lørdagens episode av TV-programmet «Kåss til kvelds».

«Crocsens nye eiere behandlet dem bra. Fikk leke seg med huske og se utsikt over elven. Fikk være med på fotballbanen, og ute med Kari på vift. Crocs på konditoriet og crocsen fikk kjøre lift. Kan de bikke 100.000, eller noen millioner? By nå Petter Stordalen og ha dem i din stue. By nå Olav Thon for de kan bli din nye lue. Bli med på dugnaden, alle yter maks. By nå Gustav Witzøe, crocs blant oppdrettslaks. Stil dem ut på Rema, brødrene Reitan, eller skipsreder Hansson, sett crocs i Cayman Island» sang Gabrielle for hele Norge på lørdag.

– En samlende greie

Ola Kvale, som kjøpte skoene i fjor på vegne av eiendomsfirmaet Partum, er glad for at de kjøpte crocsene.

– Vi som selskap ga dem med en gang til Øvre Eiker kommune, og så har de gjort som de vil. De har kjørt en julekalender med dem, vist dem fram på ulike steder og hatt en konkurranse hvor innbyggerne fikk gjette hvor de var. Det har vært en veldig samlende greie, sier Kvale til Dagsavisen fremtiden.

Nå er han glad for at de igjen har generert inntekter.

– Jeg krysser fingra for at de kommer på TV-aksjonen neste år også, sier han.