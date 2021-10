Avviser påstand om mangel på populært juleprodukt

I fjor skrev Dagbladet, og flere andre medier, om at salget av det nye produktet Fun Light julebrussaft hadde gått over all forventning. 83.000 flasker ble produsert, men lagrene gikk tomme, og som konsekvens ble flasker av forsøkt solgt på Finn.no til opp mot 1.000 kroner

I år har også safta vært svært populær. Svelviksposten skrev på tirsdag at Rema 1000 lokalt allerede var gått tom, og at det angivelig ikke var blitt produsert mer i år, i en artikkel som flere andre aviser i landet også har spredt. Butikken hadde fått levert 144 flasker, som ble satt ut litt og litt til det var tomt.

– Jeg satt og måpte da de sa de ikke hadde produsert mer. Jeg lurte på hva de egentlig hadde drevet med i fjor, sa butikksjef Frode Dølmo til Svelviksposten.

Ifølge Orkla er det imidlertid fortsatt store lagre.

– Det skal fremdeles være mye Fun Light Julebrussaft igjen, men det kan nok variere avhengig av butikk-kjede og sted, skriver Elisabeth Aandstad Ekheim, kommunikasjonssjef i Orkla Norge, i en e-post til Dagsavisen Fremtiden.

– Sju ganger så mye

Produksjonen er, ifølge henne, sjudoblet i år.

– FUN Light Julebrussaft fikk en helt fantastisk respons i fjor og i år har vi produsert opp sju ganger så mye julebrussaft, skriver hun, men utelukker likevel ikke at enkelte butikkjeder kan være tomme.

Hvor mye hver av kjedene får levert kommer nemlig an på hvor mye de har avtalt med Orkla på forhånd, og det vil ikke bli produsert mer i år.

I artikkelen til Svelviksposten skal butikksjefen angivelig ha fått beskjed om at Orkla ikke får laget noe mer på grunn av noe råstoffmangel. Dagsavisen Fremtiden har spurt Orkla om de er rammet av en slik råvaremangel, men dette svarer de ikke på.

Meny: – Bestilt mer

Daglig leder hos Meny i Drammen sentrum, Erik Hofton, har også fortsatt en god del på lager torsdag, når Dagsavisen Fremtiden stikker innom.

– I fjor var det jo et nytt produkt som ble superpopulært, som ikke noen hadde forutsett. Så det ble utsolgt veldig fort. I år har vi visst at det ville bli større etterspørsel, så vi har fått bestilt mer. Vi fikk safta på tirsdag, og har allerede solgt rundt en halv pall, forteller butikksjef Erik Hofton.

– Jeg får bare håpe

Selv om Orkla sier at de ikke planlegger å produsere mer av denne populære safta, håper Svelvik-kjøpmann Frode Dølmo på det beste.

– Jeg får bare håpe, for jeg vil gjerne ha mer. Da vi plasserte den ut begynte folk å kjøpe med en gang. Så de har tydeligvis venta, og jeg får daglig spørsmål, sier han til Dagsavisen Fremtiden.