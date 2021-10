Turtips: Med tohjuling mellom Drammen og Sande

Av Tom Helgesen

Hva: Sykkeltur mellom Drammen og Sande.

Hvor: Fra Rundtom i Drammen kommune til Sande sentrum i Holmestrand kommune.

Lengde: Rundt 40 km tur-retur.

Høydeforskjell: Ca. 100 meter, 160 meter hvis du sykler om Skoger kirke og Fjell.

Ut av Drammen er det flere muligheter, men opp fra Rundtom og opp Kobbervikdalen er det jevn og fin stigning. Det er gang- og sykkelvei på hele strekningen de første kilometerne, men vær oppmerksom på kryssende inn- og utkjøringene fra handels- og industribedriftene øverst i Kobbervikdalen.

Skiltingen av sykkelveier er ikke like bra overalt, og oppe mot Eik må du være lokalkjent for å vite hvor sykkeltraseen mot Sande fortsetter. Du skal faktisk under E 18 og følge sykkelveien videre sørover mot Fagerheim og kommunegrensa mot Holmestrand og fylkesgrensa mot Vestfold og Telemark. Den som tror at gamle E 18 (Gamle Sørlandske) er fin å sykle på, må tro om igjen. Her er nemlig biltrafikken relativt tett, så heldigvis er det mulig å holde seg langs en bilfri trasé ved siden av.

Hammersborgfossen i Bremsa sett fra brua i Klevjerveien. Midt i fossen går grensa mellom kommunene Drammen og Holmestrand og Viken og Vestfold og Telemark. (Tom Helgesen)

Selv om gang- og sykkelveien etter hvert forsvinner, anbefales veien om Østbygda i Sande rett før Rølleshaugen. Dette småkuperte landskapet er flott å sykle i, for her ligger velstelte gårder og vakkert kulturlandskap på begge sider av Lærumveien. Ja, noe veldig sjenerende biltrafikk er det heller ikke snakk om. Ved Sande blir det kursendring. Først vest over bruene til gamle E 18 og Sande-elva, og deretter nordover igjen mot Drammen. Med sine flere gamle, men velholdte bygninger, er det for øvrig vel verdt å ta seg en pause fra syklinga i Sande sentrum.

Tilbakeveien om Klevjerhagan og Bjørnerud har også beskjeden biltrafikk, og her får du litt følelsen av å ferdes i “Emil i Lønneberget-landskap”. Med små bakktopper, gårdstun og beitende husdyr langs veien. Traseen er noe mer kupert en på østsiden, og blant annet skal elvene Gryta og Bremsa krysses. Derfor blir det et par stigninger der du får opp pulsen før du kommer til kulturlandskapet i Skoger. Herfra kan du sykle om Konnerud, Fjell eller ned til Kobbervikdalen hvor turen startet. Velger du ruta om Fjell, så vær klar over dårlig asfalt i Austadveien om dagen. Følg for øvrig gang- og sykkelveien forbi Austad Gård og Bikkjestøkket ned til Marienlyst etter krysset Austadveien-Styrmoes vei.

Selv om høstkulda har kommet, er det foreløpig helt greit å sykle nede i lavlandet. Med ull under, tykke sokker og sko, pluss hansker og pannebånd, er mye gjort. Skulle det bli is eller snø, er det kun piggdekk som gjelder på sykkelen.