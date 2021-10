Sjokka over manglende overgrepspensum: – Dette burde vi ha lært om allerede på ungdomsskolen

– Vi må stoppe voldtektene i verden, sa Renas Muhialdin (17) frustrert til sin kontaktlærer Finn Hjalmar Pedersen for ett år siden.

– Selvfølgelig må vi det, svarte kontaktlæreren.

Slik startet «Boys against sexual harassment» (BASE-H), som er en del av organisasjonen Frontal Aid Generation. Organisasjonen er startet og drevet av elever ved Drammen videregående skole, som en del av utdannelsen sin. Elevene går på studieretning service og samferdsel med fokus på organisasjonsarbeid.

Initiativtakere til denne gruppen er fire unge menn som vil inspirere andre gutter og menn til å bry seg mer om å forebygge voldtekt og seksuell trakassering, gjennom å holde foredrag på ungdomsskoler.

Renas Muhialdin (17) er frustrert over hvor lite ungdommer lærer om seksuell trakassering på skolen. Det har han tenkt å gjøre noe med, med god hjelp fra Mikael Niaz Ali fra Forandringshuset. (Foto: Hina Aslam)

Vil spre budskapet

Guttene har lyst å spre budskapet til unge mennesker over hele Norge. Første steg var da de noen dager siden holdt en presentasjon for skolen sin og samtidig markerte Verdensdagen for psykisk helse. Dette med god støtte fra Frontal Aid Generation, Drammen videregående-skole og Forandringshuset.

– Jeg får gåsehud når jeg ser engasjementet til disse gutta her. Jeg er stolt av at de selv har tatt initiativ til dette og at de vil stå sammen med jentene mot voldtekt og seksuell trakassering, sier Mikael Niaz Ali fra Forandringshuset, og legger til at han ikke har hørt om andre videregåendeelever som har gjort dette tidligere.

– Menn må på banen

Renas Muhialdin forteller at frustrasjonen hans kom etter at de i en time på skolen snakket om voldtekt.

– Dette bør vi ha lært om allerede på ungdomsskolen, tenkte jeg. Barn burde vite hva som er greit og hva som ikke er greit, sånn at vi slipper mer vold og overgrep i husstander, sier han.

Han forteller videre at mange tror at voldtekt er kvinnenes problem, men Muhialdin kaller det et samfunnsproblem.

– Vi har også mødre, søstre og kjærester, derfor må vi på banen og kjempe sammen med dem, sier han, før han legger til:

Menn har sittet på ræva, mens jentene har blitt voldtatt. Morgendagens fedre skal ikke det. — Renas Muhialdin

– Menn har sittet på ræva, mens jentene har blitt voldtatt. Morgendagens fedre skal ikke det, lover Muhialdin.

Aliyan Ahmad mener forebygging starter med måten man omtaler andre, og forteller at det å bruke nedlatende ord eller skjellsord har blitt normalisert i dagens ungdomsmiljø.

– Ord som homo og gay er normalisert, det må endres fordi mange ungdommer bruker de ordene ubevisst, derfor må vi bli mer bevisst på det, sier han.

Guttene har selv aldri opplevd seksuell trakassering, men kjenner andre som har gjort det.

– Det har jo påvirket meg også når jeg har sett folk jeg kjenner bli utsatt for det, forteller Muhialdin.

Disse fire står bak initiativet «Boys against sexual harassment». Fra venstre ser du Oshlon Usen (16), Aliyan Ahmad (17), Renas Muhialdin (17) og Wajtek Szymczak (17). (Foto: Hina Aslam)

– Et nei er et nei

For noen dager siden delte Vilde-Marie Sivertsen en video der hun under en taxitur i Oslo sommeren 2020 opplevde at en taxisjåfør spurte henne om sex og oppførte seg ufint. Da tok hun opp mobilen og filmet. Tanken var at det var greit å ha som bevis.

Hun leverte en anmeldelse til politiet, men saken ble henlagt etter bevisets stilling. Hendelsen opprører guttegjengen i Drammen.

– Det er helt jævlig at saken ble henlagt, sier Muhialdin.

– Det kan føre til at flere ikke sier ifra, frykter Ahmad.

Men guttene er glade for at den nye regjeringen virker positive til å innføre et samtykkelov.

FNs Menneskerettighetskomité har uttrykt bekymring for den høye forekomsten av voldtekt i Norge, og har blant annet anbefalt at definisjonen av voldtekt endres. Norges definisjon av voldtekt harmonerer også dårlig med Istanbul-konvensjonen, som Norge har signert og forpliktet seg til. Etter konvensjonen skal essensen av voldtekt være «mangel på samtykke».

– Et nei er et nei, flere som opplever voldtekt stivner til og har ikke mulighet til å gjøre motstand, derfor bør det holde med å si nei, sier Muhialdin.

