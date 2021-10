Terrorhypotesen ikke styrket i Kongsberg-saken

– Det er ikke styrket at det er en terrorhensikt. Men siden så mange har blitt drept, er det naturlig for oss å undersøke det enda grundigere, sa politiinspektør Per Thomas Omholt torsdag.

For tiden fokuserer avhørene på et mulig motiv for drapene, ifølge Omholt.

– Vi må snakke mer med ham. Vi har avhørt ham ganske i detalj om hendelsene forrige onsdag; nå er fokuset mer på det som skjedde før hendelsen, sa han.

Fem personer ble drept og tre skadd i angrepet på Kongsberg onsdag i forrige uke. Espen Andersen Bråthen (37) er siktet for drapene. Han har erkjent de faktiske forhold, men har ikke tatt stilling til straffskyld.

