Mannen i starten av 30-årene knivstakk samboeren sin i tettstedet Solbergelva i august i fjor. Knivstikkingen skjedde under en krangel.

Mannens forsvarer anførte at mannen heller skulle dømmes for grov uaktsom kroppsskade. Borgarting lagmannsrett var uenig og dømte ham for drapsforsøk.

Lagmannsretten konkluderte med en straff på fengsel i fem år og tre måneder. Da Buskerud tingrett behandlet saken i juni, ble utfallet fem års fengsel.

