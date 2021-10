Ungdommer samles i sentrum: – Føles helt uvirkelig

Mange ungdommer har samlet seg i Kongsberg sentrum for å vise støtte etter angrepene onsdag kveld. Flere legger ned blomster og bamser eller tenner lys.

Tre av dem som har møtt opp er Mina Skogholt (15), Anea Aarkvisla Knudsen (15) og Andrea Pedersen Nilsrud (16). De spurte læreren om de kunne få fri for å dra ned til sentrum.

– Vi ville vise at vi bryr oss om de som er skadet og drept, forteller Anea.

De tre sliter med å ta inn over seg det som har skjedd i byen deres.

– Det føles helt uvirkelig. Det har nok ikke helt gått opp for meg hva som har skjedd, sier Mina.

– Det er utrolig skremmende å gå rundt her og tenke at folk har blitt drept, sier Andrea.

Ungdommer i Kongsberg viser sin støtte til de berørte av onsdagens hendelse. (Hina Aslam)

Rykter på sosiale medier

Ungdommene forteller at de fikk vite om angrepene i sentrum gjennom sosiale medier.

– Vi hørte på Snapchat at det var mange politifolk og ambulanser i sentrum. Så gikk det mange rykter om hvem gjerningspersonen kunne være, men vi fikk beskjed om å ikke spre eller tro på ryktene, men heller vente på hva politiet sier, forteller Andrea, som legger til at hun er sjokkert over det som har skjedd.

– Kongsberg er så lite, så at det skjer noe så stort og alvorlig synes jeg er sjokkerende.