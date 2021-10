Togturen gikk ikke som planlagt

Da Tony Burner gikk om bord på Sørtoget til Go-Ahead, som skulle ta ham fra Drammen til Stavanger, fant han ikke sovevognen og fikk bare en beklagelse fra konduktøren.

Sovevognen hadde nemlig ikke kommet frem på grunn av en ulykke.

Han måtte da finne seg et ordinært sete og prøve å få en god nattesøvn sittende, men slik gikk det heller ikke. Rundt klokken to på natta ble alle passasjerene bedt om å ta buss fra Gjerstad til Kristiansand.

Strekningen var nemlig stengt på grunn av en brann, etter at en kontaktledning hadde falt ned på skinnene.

Derfor ble det satt opp buss for tog fra Gjerstad til Kristiansand. Toget, som da sto på Gjerstad, snudde og kjørte inn til Oslo igjen med passasjerer som kom med buss fra Kristiansand.

Her havnet Tony Burner da han hadde bestilt eget sovekupé på toget. (Foto: Privat)

Dårlig informasjon

Burner er oppgitt og mener at passasjerene burde bli varslet om det skjer endringer i forkant av togturen.

– Det holder ikke å gi ut denne informasjonen på toget etterfulgt av «beklager» når du tydelig viser at du er misfornøyd. Hva er greia med tog og manglende informasjon og service? Med fly hadde du fått sms ved endringer og tilbud om refusjon når du ikke får tjenesten du har betalt for, sier han.

Hadde det blitt gitt ut informasjon på forhånd, hadde han hatt mulighet til å endre reiseplanene og ta fly istedenfor.

Da Burner tok dette opp med konduktøren fikk han beskjed om at dersom han hadde kjøper billetten gjennom selskapet Go-Ahead istedenfor Vy, så hadde han fått denne informasjonen.

– Konduktøren sier rett ut at selskapene ikke snakker sammen! Det skal sies at han var like oppgitt over situasjonen som jeg, sier Burner.

Pressevakt i Go-Ahead, Dag Brekkan sier at alle passasjerer som de har kontaktinformasjon til får informasjon når det skjer endringer. (Foto: Go-Ahead)

– Utenfor deres kontroll

Dag Brekkan pressevakt i Go-Ahead sier at dette er en hendelse som er utenfor deres kontroll.

– Vi kom ikke forbi brannstedet og derfor ble sovevognene ikke tilgjengelige. Og gjorde det beste ut av denne situasjonen. Vi beklager på kundenes vegne at de ikke fikk det produktet de hadde bestilt. Vi kunne imidlertid ikke løst dette annerledes med en hendelse som var helt utenfor vår kontroll, sier han.

Han forteller videre at kundene som bestilte billetten sin direkte fra Go-Ahead ble informert på både sms og mail. De man ikke hadde kontaktopplysninger til fikk man ikke varslet.

– Blir man informert i appen?

– Man får ikke opp noe pushmelding på dette, men man kan søke opp toget sitt og se endrede avgangstider, sier han.

Burner hadde derimot kjøpt sin billett gjennom VY, og Go-Ahead hadde derfor ikke kontaktinfoen hans/og ikke opplyst kontaktinfo.

Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy, understreker at det er Go-Ahead som gir tjenesten, og dermed har ansvaret for å informere passasjeren.

– Årsaken til at noen får informasjon eller ikke handler om hvordan en bruker setter opp sin profil i appen man kjøper billetten hos. Om man ikke oppgir telefonnummer og e-post blir det vanskeligere å ta kontakt. Har man gitt sin kontaktinfo blir denne informasjonen videreformidlet til Go-Ahead, forklarer han og dermed oppfordrer alle til å oppgi telefonnummer og e-post når de bestiller en tjeneste gjennom dem.

Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy forteller at det er Go-Ahead som gir tjenesten og har ansvaret for å informere passasjeren. (Foto. Vy)

– Tøys med ulike selskaper

Pressevakt i Go-Ahead forteller at når passasjeren ikke har fått soveplass, får han refundert billetten. Er toget en time eller mer forsinket får man igjen 50% av kostnaden for billetten.

– Jeg henviser videre til våre transportvilkår som man finne på hjemmesiden vår, sier han og ber Burner om å sende kravet sitt til kundeservice.

Men Burner blir ikke bare fornøyd om han får refundert billetten sin. Han mener at hele privatiseringen av jernbanen bør reverseres. I Drammen representerer Burner SV i kommunestyret.

Da Go- Ahead tok over for Vy i 2019 ble mange togreiser dobbelt så dyre, og det reagerer Burner på.

– Alt dette tøyset med ulike selskaper fordi kundene ble lovet konkurranse og billigere billetter, mens i realiteten har jo tvert imot billettene blitt dyrere, og servicen og brukervennligheten dårligere. Jeg forstår det virkelig ikke. Hadde billettene blitt billigere, så kunne man si at hele omveltninga av togsystemet kom passasjerene til gode, sier han.

Han mener miljøgevinsten ved en velfungerende jernbane burde være insentiv nok for det nye Stortinget til å ta tak i problematikken.

– Hjelp oss nytt storting! Det er tross alt viktig med pris, brukervennlighet og service om man skal velge miljøvennlig. Man må i det minste få tjenestene man har blitt lovet.

Neste gang han skal ut og reise, blir det med fly.

Burner er ikke alene om å mene at jernbanereformen bør fikses. Det samme mener stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani.

– Jernbanereformen til høyreregjeringen har splittet jernbanesektoren opp i mange ulike selskaper. Vi ønsker ikke å åpne for konkurranseutsetting og privatisering av togtilbudet slik høyreregjeringen vil. Derfor vil vi gå gjennom hele jernbanereformen for å finne ut hvordan vi kan sikre et godt tilbud til brukerne, trygge arbeidsvilkår for de ansatte og effektiv drift, sier han.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani. (Foto: Hina Aslam)

