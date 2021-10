På toppen av Bragernesåsen ovenfor Drammen sentrum ligger den majestetiske villaen fra 1914 i jugendstil. Før oktober i fjor da Kaja Eid Naustdal (40) og Anders Bruusgaard (32) kjøpte boligen, hadde ikke Villa Winther vært omsatt på 70 år.

– Jeg har alltid drømt om et hus fra starten av 1900-tallet. Husene er fantastisk flotte, og det er noe helt eget med sjarmen fra den tiden. I tillegg er det spennende at huset har en historie. Det var primærønsket, forteller Kaja.

– Det var for så vidt planen å kjøpe et hus som krevde litt oppussing. Kanskje ikke totalrenovering, men et hus vi kunne sette vårt preg på, legger Anders til.

Utsikten over byen, og gangavstand til sentrum, var vesentlig for at valget falt på nettopp Villa Winther.

Villa Winther Fra glassverandaen i andre etasje har familien utsikt over Drammen.

Større omfang enn forventet

Da Kaja og Anders tok over villaen i oktober i fjor, var det tydelig at boligen hadde behov for en real oppussingsjobb.

– Da familien som bodde her før oss, kjøpte huset på starten av 50-tallet, ble det nok gjort litt arbeid. Etter tidlig 90-tall ser det ikke ut til at det er gjort særlige oppgraderinger. Det var jo på ingen måte falleferdig da vi overtok, men huset hadde stått mer eller mindre tomt i to år. Det var behov for totalrenovering, sier Kaja.

Planleggingsfasen av oppussingen startet allerede ved overtakelse. I tre måneder diskuterte paret muligheter, leverandører og priser. Omfanget av renoveringen ble større enn først antatt, og det har gått med flere arbeidstimer enn forventet.

– Vi gikk i gang med nøye planlegging rundt hva som skulle bevares. Vi har hele tiden villet bevare så mye som mulig av det originale, samtidig som rommene må tilpasses vår familie. Målet var å gjøre en skikkelig jobb nå, slik at vi kan bo her i lang, lang tid, forklarer Kaja.

Under renoveringen måtte også kjøkkenet til pers.

Hele våren gikk med til oppussing, men nå er huset til familien på fire snart ferdig. Prosessen har de dokumentert gjennom instagramprofilen @VillaWinther1914.

– Når det kommer til stil, vil jeg beskrive det som en god blanding av å ivareta og fremheve det originale, med en krysning av moderne interiør og løsninger. Vi liker så godt å kombinere gammelt interiør og antikviteter med kunst og moderne skandinavisk interiør, forklarer Kaja.

– Vi har heldigvis vært enige om stil fra starten. Vi er generelt veldig enige om ting, og det er kanskje en forutsetning for å gå inn i et prosjekt som dette, ler Anders.

Villa Winther På en av villaens mange stuer har ikke Kaja og Anders spart på kruttet når det gjelder fargevalg. – Vi er generelt veldig enige om ting, ler Anders. (Torstein Bøe/NTB Tema)

Verneverdig område

Villa Winther kan sees fra torget og bybrua i Drammen, og har derfor vært en viktig del av sentrumsbildet i byen de siste hundre årene. Boligen har bevaringsstatus A, som i praksis vil si at endringer på fasaden krever tillatelse fra kommunen.

Fortidsminneforeningens styreleder i Drammen og omegn, Arne Holm, forteller at mange kommuner registrerer bygninger med såkalt vernestatus ut fra gitte kriterier.

– Her opererer kommunene gjerne med tre kategorier, hvor A er den høyeste statusen, etterfulgt av B og C. Villa Winther har med andre ord svært høy verneverdi. Det ligger ni kriterier til grunn for å avgjøre hvilken vernekategori bygget faller under, forklarer Holm.

Villa Winther – Flisene på badet har vært en liten nøtt, sier Kaja. Den første leveringen inneholdt utelukkende ødelagte fliser. Ved det som skulle være andre levering, kom det ingen fliser, fordi produsenten hadde glemt å produsere dem. (Torstein Bøe/NTB Tema)

Noen av kriteriene går på kunstnerisk- og arkitektonisk verdi, mens andre går på autentisitet og miljømessig verdi – som med Villa Winther. Flere av boligene i området er tatt godt vare på, og bydelen har et unikt kulturmiljø.

– For folk som er opptatt av verneverdi, er dette huset virkelig en gullgruve. I motsetning til i mange tilsvarende boliger er det ikke gjort særlig mye her siden byggeåret. Huset har svært høy grad av autentisitet, som klart gjør det mer verneverdig.

Holm legger til at kommunene ofte er restriktive til fasadeendringer selv om man i enkelte tilfeller har godtatt det. Både i Drammen og andre steder i landet har det blitt spetakkel når kommunen har tillatt riving av verneverdige bygg – slik som Augusthuset i Storfjord eller Frimerkehuset i Bergen.

– Jeg har sett eksempler på flotte verneverdige villaer hvor det er gjort endringer som kolliderer fullstendig med utgangspunktet. For meg blir det litt som å gå tur i skogen med ballkjole.

– Det er en vanskelig balansegang mellom hvor mye du skal forandre, og hva som bør forbli originalt. Men de forandringene man gjør, bør være et bidrag til bygget – ikke redusere kvaliteten på det, avslutter Holm.

Villa Winther Hovedsoverommet i andre etasje har direkte tilknytning til glassverandaen med utsikt over Drammen by. I likhet med flere av villaens rom, har tak og taklister fått en spenstig farge. (Torstein Bøe/NTB Tema)

Et hus med historie

Selv om m fasaden er den samme, har innsiden av Villa Winther fått nytt liv.

– Noe av det morsomste med hele prosessen har vært å røre i lag på lag med tapeter og dra opp linoleumsgulv. Vi fant mange gamle tapeter, men med tanke på at huset er over hundre år gammelt, har det nok ikke blitt gjort veldig mye her gjennom årene, sier Kaja.

Under renoveringen har de nye eierne også funnet historiske eiendeler bak vegger og tak. Taket skjulte gamle negativer – hvor det trolig er husets første eiere som er avbildet. I den gamle parketten dukket det opp avrettingsmasse i form av en Se og Hør-utgave fra 1992 og aviser fra 50-tallet. På loftet fant paret en gammel ølflaske med ukjent opphavsår.

Villa Winther På baderommet i førsteetasje har de nye eierne vært vågale med mønster- og fargevalg. – Denne tapeten var faktisk noe av det første vi plukket ut da vi startet oppussingen, sier Kaja. (Torstein Bøe/NTB Tema)

Verdt slitet

Men ikke alt har gått på skinner underveis.

– Vi har støtt på noen skjær i sjøen, forteller paret.

Først var det brann på fabrikken som produserte gulvet til villaen. Og på grunn av pandemi og innreiseforbud fikk ikke fabrikken tak i folk som kunne reparere maskinen etter brannen.

– Vi måtte bare kaste oss rundt og finne på noe annet. Flisene på badet har også vært en liten nøtt. Der fikk vi først en levering hvor mange av flisene var skadd. Da vi bestilte nye, fant vi ut samme dag som de skulle leveres, at produsenten hadde glemt å sette dem i produksjon, sier Kaja.

Huseierne legger ikke skjul på at totalrenoveringen har vært slitsom. Da de kjøpte boligen på høsten i fjor, hadde de to barn i bleiealder, hvorav en av dem ikke fikk barnehageplass. I tillegg skulle det gamle huset selges, og Kaja startet i ny jobb.

– Det har vært en veldig slitsom prosess, men samtidig kjempegøy og absolutt vært verdt det! Dette er jo drømmeprosjektet vårt, og det var aldri noe alternativ ikke å gripe muligheten, avslutter Kaja.

Historien om Villa Winther

* Gaten fikk navnet Vinterbakken, som den var blitt kalt i lengre tid, i 1923. Senere ble navnet endret til Wintherbakken, angivelig oppkalt etter skipsreder Ole Christian Schultz Winther som satt fire perioder i bystyret i Drammen rundt 1860.

* Husets første eier var Berthe M. Nilsen, som kjøpte tomt i Wintherbakken 23 i 1914.

* Husets andre eiere, Karl Johan og Christine Sofie Komnæs (født Aass) kjøpte villaen en gang mellom 1919 og 1924.

* I 1951 selger Christine Komnæs til Torstein Wium, med forbehold om at hun selv kunne bo i husets andre etasje så lenge hun levde (død 1971). Familien Wium ble boende i 70 år.

* I 2020 overtok Kaja Eid Naustdal og Anders Bruusgaard huset. Villa Winther står nå med bevaringsstatus A.

(Kilde: Drammen kommune / @villawinther1914)

