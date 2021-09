Drammen måtte kaste 830 vaksiner: – Vanskelig å planlegge

Mandag denne uka skrev Dagsavisen om at både Drammen og en rekke andre kommuner risikerte å måtte kaste vaksiner som nærmet seg utløpsdatoen. Drammen kommune hadde da cirka 1000 vaksiner av merket Moderna på lager, med utløpsdato 22. september.

Fordi mange ikke møtte opp til planlagt time, eller avbestilte, gikk imidlertid vaksineringen tregt.

Etter onsdag, som var vaksinenes siste forbruksdag, måtte 830 vaksiner i søpla.

– Mangler noen tusen

Drammens smittevernoverlege, Einar Sagberg, sier det er vanskelig å få tak i de siste som ikke har tatt vaksinen.

– Vi mangler noen tusen personer som ikke har tatt første dose, og så er det et frafall til 2. dose, sier han.

Sagberg forteller at kommunen har gjort mye for å komme i kontakt med etternølerne, men at det viser seg å ikke være så lett.

– De siste ukene har vi ringt aktivt til de som ikke har møtt opp, men mange tar ikke telefonen. Nå må vi basere oss mye på drop in, og da er det ikke så lett å forutsi hvor mange som kommer, forteller han.

[ Barn fra 12 til 15 år får tilbud om én dose med koronavaksine ]

Setter tredje dose

Da Dagsavisen Fremtiden snakket med Sagberg på mandag, understreket han at vi som bor i Norge er svært privilegert.

– Det er kun en liten andel i verden som har dette tilbudet, så det er veldig leit om vi sløser bort vaksiner fordi folk ikke kommer til vaksinering, sa han.

Dessuten var han særlig opptatt av å nå ut med informasjon om hvem som har rett til en tredje dose. Personer som enten har en en sykdom som svekker immunforsvaret eller tar medisiner som gjør det kan nemlig få en tredje dose, fordi de får mindre virkning av den første og den andre.

– Ved en del tilstander holder det at man tar med enten medikamentesken med ens eget navn eller resepten, enten elektronisk eller på papir, og så ser de om det stemmer at man skal ha en tredje dose. Ellers kan man få et skriv fra behandlende spesialist eller et journalnotat som dokumenterer en av disse diagnosene, forklarte Sagberg.

Kaster tusener vaksiner

Det er ikke bare Drammen som har hatt problemer med å få brukt opp vaksinelagrene. Overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), Preben Aavitsland, skrev nylig til Dagsavisen Fremtiden at titusener av vaksiner kan bli kastet.

– Sannsynligvis vil det disse par ukene bli kastet noen titusener doser som går ut på dato. Dette er ikke en ønsket situasjon, og det er et paradoks når en tenker på hvor hardt kommunene har jobbet for å få benyttet hver eneste tilgjengelige koronavaksinedose de siste månedene, konstaterte han.

– Hva er de vanligste grunnene til at vaksiner har blitt kastet?

– Hovedgrunnen er at det er vanskelig for kommunene å vite nøyaktig hvor mange doser de trenger nå i sluttfasen, fordi man ikke kan vite hvor mange som vil vaksinere seg. Når vaksinene har kort holdbarhet og færre innbyggere enn ventet møter opp, ender det opp med at man må kaste noen, dessverre, svarte han.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, fortalte at vaksineringen har gått noe tregere enn forventet.

– Det rapporteres fra kommunene om at det har gått tregere med førstedose-vaksinering blant de yngste voksne. Det kan ha mange årsaker, men gjør det vanskelig for kommunene å planlegge forbruket av vaksiner, skrev han til Dagsavisen Fremtiden.