Jon Helgheim: - Innvandrere er en fryd å diskutere med

Om det er å foreslå dobbel straff for kriminalitet som begås i belastede bydeler i Oslo, uttale at all barnefattigdom i hovedsak skyldes innvandring eller fornærme samer i beste sendetid, så er ikke Jon Helgheim fjern for å stå i stormen.

Men nå som vi sitter i stua hans i Drammen er det stille. Den profilerte politikeren har nylig mistet jobben på Stortinget. Først ved å ikke nå til topps på FrP Buskeruds valgliste, og så ved at partiet ikke sanket nok stemmer i Oslo valgkrets, der han senere sto som andrekandidat for partiet.

Det er ikke så lenge siden en rapport fra Amnesty opplyste om at én av fire stortingskandidater har opplevd netthets. En av disse er Helgheim.

Kabalen måtte opp

Nå i etterkant er han glad for at han forberedte familiene på hva de kunne vente da han sa ja til å bli innvandringspolitisk talsperson for FrP. Selv om det ikke var det første han hadde tenkt å jobbe med da han var nyvalgt stortingskandidat for Buskerud for fire år siden.

– Vi fikk beskjed om å skrive opp noen ønsker om hva vi ville jobbe med. Og da skrev jeg opp samferdsel, justis og helse, i denne rekkefølgen. Innvandringspolitikk var ikke på lista, forteller han.

Men da kabalen skulle legges opp. var det et helt annen politisk område han fikk forespørsel om.

– Jeg hadde ikke tenkt på det og var ikke noe mer enn vanlig interessert i innvandringspolitikk, men bakgrunnen for at jeg ble spurt var jo at jeg hadde erfaring fra lokalpolitikken i Drammen og hadde allerede da vært involvert i en del saker om innvandring og integrering, derfor hadde jeg erfaring fra feltet, sier han.

– Midt i skuddlinja

Selv om det ikke var dette han hadde sett for seg, takket Helgheim ja med en gang.

– Men jeg skjønte at det kommer til å bli noen tøffe tak. Når du er innvandringstalsperson for FrP er du midt i den verste skuddlinja hele tiden, sier han.

Flere av de kontroversielle utspillene hans har skapt reaksjoner og det har vært tøft for både ham og familien hans.

I februar i år ble en 23-åring er dømt til ti måneders fengsel etter at han truet Helgheim på Facebook. I meldingen trues Helgheim blant annet med å få på seg en beryktet gjeng.

– Kritisere du innvandringspolitikk i Norge, så blir du hetset og hatet, uansett hvordan du formulerer kritikken, sier han.

Da Frps Jon Helgheim gikk inn i politikken, rådet noen ham til å trekke seg. Men etter fire år på Stortinget, tross hets som en del av hverdagen, angrer han ikke. (Hina Aslam)

– Mest hat fra illsinte nordmenn

– Hvem er det som sender deg hatmeldingene, er det innvandrere selv?

– Nei, innvandrere er grovt underrepresentert. De som hetser meg er illsinte nordmenn tilknyttet venstresiden, som er krenket på innvandrernes vegne. Det er noe jeg nesten har savnet å kunne si. Innvandrere er en fryd å diskutere med. Det kan komme en del spydigheter fra dem, men med et glimt i øyet, og det tåler jeg helt fint.

– Om jeg har fått hatmeldinger fra innvandrerbefolkningen er det fra unge som har sett på ulike Instagram-profiler som har fyra opp løgnaktige rasisme-påstander mot meg, og det er gjerne nordmenn som står bak disse profilene. Her har nok ikke de unge sjekket opp hva jeg egentlig har sagt, sier han.

– Du har jo sagt tidligere at folk har misforstått FrP sin innvandringspolitikk, hva legger du i det?

– Mange tror at vi ønsker å sende hjem alle innvandrere som er kriminelle, men det har vi aldri ment. Vi ønsker å sende ut de innvandrerne som er kriminelle og som ikke har oppholdstillatelse i Norge. Da hører veldige mange at vi mener at vi skal sende ut alle innvandrere som begår kriminelle handlinger. Min påstand er at mange på venstresiden ikke hører dette fordi de har så mange fordommer mot oss, sier han.

– Men er dere for dårlige til å kommunisere politikken deres eller er dere bare flinke til å sette ting på spissen som kan misforstås?

– Vi har som alle andre partier kommet med dumme uttalelser som har bekreftet fordommene noen har imot hos. Og det kommer nok til å skje igjen. Men jeg mener fortsatt at innvandring som tema er for følsomt. Selv har jeg aldri blitt beskyldt for å være utydelig, sier han.

Ikke ferdig med politikken

Nå som han ikke skal pendle inn til Oslo og Stortinget lenger, må Helgheim finne seg en ny jobb. Selv om han ikke er stortingsrepresentant lenger, er han fortsatt leder for Drammen FrP og sitter i sentralstyret for partiet.

Men akkurat hva Helgheim skal være videre, vet han ikke. Som 17-åring ble han anleggsgartner, fordi VGS ikke var noe for ham. Siden da har han jobbet.

– Jeg utelukker ingenting. Politikken har gitt meg veldige mye og mye er også ugjort. Det er fremdeles behov for flere engasjerte mennesker i politikken. Men det frister å roe ned litt, men det tviler jeg på at jeg gjør. Derfor er jeg åpen og leter etter flere muligheter, sier han.

– Tross hatet fra fremmede gjennom fire år, var stortingsperioden verdt det?

– Absolutt, jeg var forberedt på det. Ingenting uventet har skjedd. Jeg får tross alt flere positive meldinger enn hatmeldinger. Det sier jo litt hvor mange positive tilbakemeldinger jeg får.

– Da jeg begynte å jobbe mye med politikk var det noen som rådet meg til å ikke gjøre det, fordi ingen takker deg til slutt, men det er ikke min erfaring. Det er noen som takker deg hele veien.

– Jeg kunne aldri ha valgt noe annerledes.

