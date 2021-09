FHI: Flere titusen vaksinedoser på vei mot søppelkassa

Mandag skrev Dagsavisen Fremtiden at både Drammen og en rekke andre kommuner antakelig må kaste vaksiner som snart går ut på dato.

Smittevernoverlege i Drammen, Einar Sagberg, fortalte da at sist fredag hadde kommuner cirka 1000 vaksiner som går ut på dato 22. september, og at det viser seg vanskelig å få satt alle. I en artikkel hos VG kom det fram at også mange andre kommuner hadde større lager med vaksiner enn de mente det lå an til at de ville få satt.

Nå skriver overlege i Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, til Dagsavisen Fremtiden at det kan bli kastet flere titusener vaksinedoser i Norge de neste par ukene.

Aavitsland: – Et paradoks

Så langt er det relativt få vaksiner som har blitt kastet, ifølge Aavitsland.

– Så langt er det kastet bare noen få tusen doser i hele landet. Det skyldes temperaturfeil under transport eller lagring. Det er ikke kastet noe fra nasjonalt lager, skriver han i en e-post til Dagsavisen Fremtiden tirsdag 21. september.

De neste ukene tror han imidlertid at ikke alle kommuner vil rekke å bruke vaksinene de har på lager.

– Sannsynligvis vil det disse par ukene bli kastet noen titusener doser som går ut på dato. Dette er ikke en ønsket situasjon, og det er et paradoks når en tenker på hvor hardt kommunene har jobbet for å få benyttet hver eneste tilgjengelige koronavaksinedose de siste månedene, konstaterer han.

– Hva er de vanligste grunnene til at vaksiner har blitt kastet?

– Hovedgrunnen er at det er vanskelig for kommunene å vite nøyaktig hvor mange doser de trenger nå i sluttfasen, fordi man ikke kan vite hvor mange som vil vaksinere seg. Når vaksinene har kort holdbarhet og færre innbyggere enn ventet møter opp, ender det opp med at man må kaste noen, dessverre, svarer han.

Corona-smitte i Drammen Smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune sier det er mange som avbestiller vaksinetimer eller ikke møter opp, og at dette gjør det vanskelig å få satt alle vaksinene kommunen har på lager. (Tore Meek/NTB)

Begynt med andre dose

Smittevernoverlege i Drammen kommune, Einar Sagberg, har tidligere sagt at hovedgrunnen til problemene lokalt er avbestillinger og at folk lar være å møte til timen de har fått.

– Noen oppgir at de glemte timen, og noen er studenter som har reist til et annet studiested og kanskje glemte å avbestille, sa Sagberg sist uke, da Dagsavisen Fremtiden skrev om at vaksiner står i fare for å bli kastet.

Han understreket at drammen kommune tilbyr drop in-vaksinering, både for de som ikke har fått første eller andre dose, og for personer som på grunn av sykdom eller medisiner som svekker immunforsva

ret har rett på en tredje dose.

– Jeg håper det kommer mange som skal ha tredje dose, sier han, og forklarer at nasjonale myndigheter nylig har gjort det enklere å få en tredje vaksinedose.

– Ved en del tilstander holder det at man tar med enten medikamentesken med ens eget navn eller resepten, enten elektronisk eller på papir, og så ser de om det stemmer at man skal ha en tredje dose. Ellers kan man få et skriv fra behandlende spesialist eller et journalnotat som dokumenterer en av disse diagnosene.

Sagberg håper mange benytter seg av denne muligheten.

Nakstad: – Vanskelig å planlegge

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, skrev at vaksineringen har gått noe tregere enn forventet.

– Det rapporteres fra kommunene om at det har gått tregere med førstedose-vaksinering blant de yngste voksne. Det kan ha mange årsaker, men gjør det vanskelig for kommunene å planlegge forbruket av vaksiner, skrev han.