SV og Ap kniver om mandat i Buskerud: – Nå er det ikke mer jeg kan gjøre

Valgdagen er her, og det nærmer seg klokkeslettet for når valglokalene stenger. Mens meningsmålingene har vært stabile i å melde at Ap får beholde listetopp Masud Gharahkhani og andrekandidat Lise Christoffersen på tinget, har det vært tvil om de får beholde et tredje mandat, som vil bringe Even A. Røed inn i sin første periode som stortingsrepresentant.

Lenge trodde man Senterpartiets andrekandidat, Sigrid Simensen Ilsøy, skulle stikke av med dette, men på Norstats måling for NRK 10. september, er det SVs listetopp Kathy Lie som er nærmest til å stjele mandatet fra Ap.

På valgkvelden sitter Kathy Lie og resten av SV Buskerud på kafeen Hos Solveig og venter spent.

– Ja, nå er jeg veldig spent. Det har vært en lang dag. Vi har holdt så intenst på med valgkampen så lenge, og jeg har hele veien tenkt nå skal vi jobbe på og vært i kampmodus. men da jeg sto opp i dag skjønte jeg «det er ikke mer jeg kan gjøre».

SVs listetopp i Buskerud, Kathy Lie, venter spent på valgresultatene under valgvaken i Drammen. (Foto: Hina Aslam)

Store sko å fylle

Det er Kathy Lies første periode på Stortinget. Hun er 57 år, bor i Lier og startet på sykepleierutdannelsen den dagen hun ble 40. Hun er spesialsykepleier på medisinsk intensiv avdeling på Drammen sykehus, og har tatt videreutdanning innen lungesykepleie. I 2019 ble hun valgt inn på fylkestinget i Viken, der hun er varaordfører.

– Før jeg sa ja til å stille opp tenkte jeg at dette kan forandre mye i livet mitt. Akkurat nå er det sånn «oi hvordan ser det ut i morgen?».

På Buskerudbenken har SV i denne perioden hatt Arne Nævra som eneste representant, men da Nævra ikke tok gjenvalg, var det Lie som tronet som listetopp i SV.

– Mange har spurt meg om det blir tøft å ta over etter Arne Nævra. Han har vært i samferdselskomiteen og jobbet med samferdselssaker i Buskerud i en årrekke. Men han har jo ikke funnet på politikken selv, det er noe vi har jobbet sammen om, så jeg kjenner prosjektene godt selv. Men når det er sagt så ser jeg ikke for meg å sitte i transport- og kommunikasjonskomiteen. Det er ikke mitt fagfelt. Jeg ser heller for meg helse- og omsorgskomiteen eller arbeids- og sosialkomiteen. Men uansett hvilken komité det blir, så vil jeg alltid jobbe for Buskerud.

Kathy Lie (SV) og Arne Nævra (SV) (Foto: Hina Aslam)

– Har du fått noen tips og råd fra Nævra?

– Da jeg skulle i debatt med lastebilforbundet, fikk jeg gode tips og råd i forkant av Arne. Han har også vært med på å lage vår alternative transportplan, så det tok jeg med meg og brukte i debatten.

Partiet har vokst nasjonalt

– Har du en hjertesak du vil jobbe spesielt for?

– Det jeg brenner aller mest for er hele faste stillinger til de som vil ha det. Jeg har sett det så veldig tydelig innenfor helse. Det er så altfor mange som jobber deltid. Det er et stort likestillingsproblem i et land hvor vi sier vi er så likestilte, men så er det en så stor majoritet av kvinner som jobber deltid. Det er ikke bra.

– SV er ganske på vippen i Buskerud. Har du reflektert noe over at det kanskje ikke går veien?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det, selv om jeg vet at ingenting er sikkert. Uansett hvordan det går, så vet jeg at vi har løftet partiet. Vi gjør det mye bedre nasjonalt enn vi har gjort på mange år.