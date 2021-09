Sandra Bruflot (H) fra mammapermisjon til Stortinget

Målingene har pekt i retning av et regjeringsskifte ganske lenge, og prognosene valgnatta tyder også på at vi går mot en rødgrønn regjering.

19,7 prosent på Valgdirektoratets valgprognose gir en kraftig tilbakegang for Høyre.

– Vi visste jo at det bli tøft å vinne tre ganger på rad, det vanligste i Norge er jo at en regjering sitter i fire år. At flere uansett har stemt på oss gir oss et bra grunnlag, sier Sandra Bruflot. Hun er Høyres andrekandidat i Buskerud, og har trolig sikret seg en plass på Stortinget sammen med ringrev Trond Helleland.

– Jeg må nesten klype meg i armen, sier hun og legger til at hun går til dette med ærefrykt.

– Det blir kanskje en liten feiring likevel?

– Ja absolutt, alle fortjener å feire fordi det å være med på en valgkamp ikke er småtteri, forteller Bruflot som kommer til å gå rett fra mammapermisjon til stortinget hvis ting går etter den første prognosen.

Sandra Bruflot (H). (Foto: Hina Aslam)

Ønsker å jobbe for Buskerud

Bruflot er 29 år gammel og bor i Hole. Hun er utdannet lærer. Hjertesaken hennes er å jobbe for å få på plass rusreformen.

– Vi bør slutte å straffe folk med rusproblemer, sier hun.

En annen lokalsak som vil bli viktig for henne er Ringeriksbanen.

– Det er jo en kabal som skal legges opp, men om jeg skal velge så hadde det vært gøy å jobbe med transport og klima, sier hun.

Hun er spent på hvordan ting utvikler seg nå, men gratulerer den rødgrønn regjeringen på forhånd.

– Nå kommer vi til å jobbe for å synliggjøre politikken vår enda mer. Om vi bare blir 35 representanter, så er de veldige dyktige, sier hun.