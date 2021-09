AAP-general om Ropstads gratisbolig: – Hvis dette hadde vært en Nav-bruker, hadde vedkommende blitt anmeldt

Av Helge Rønning Birkelund / FriFagbevegelse

Aftenposten avslørte søndag at barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i flere år fikk gratis bolig av Stortinget ved å være folkeregistrert hos foreldrene, selv om han eide en bolig i Lillestrøm, som ble leid ut.

Statsminister Erna Solberg mener dette er innenfor regelverket til Stortinget. Samtidig mener hun politikere «må være varsomme med å bruke ordninger på en måte som de egentlig ikke er tiltenkt for eller utover det som er intensjonene», sier hun til TV2.

Dette gjør AAP-general Elisabeth Thoresen fra Drammen provosert. Hun får rett og slett vondt i magen.

Provosert

– Hvis dette hadde vært en Nav-bruker, hadde vedkommende blitt anmeldt, fått et tilbakebetalingskrav i løpet av 14 dager og blitt dømt til fengselsstraff. At statsministeren reagerer på en slik måte, provoserer meg bare enda mer. Jeg synes det gjør saken enda styggere. Hvis man utnytter et system på riktig måte, er det liksom lov, sier Elisabeth Thoresen til FriFagbevegelse.

Hun har stått på barrikadene for AAP-aksjonen, en ideell organisasjon som har som kortsiktig mål å sikre de som blir syke og uføre en avbruddsfri inntektssikring fra folketrygden inntil de er endelig avklart mot arbeid eller uføretrygd.

Hun har også vært sterkt engasjert i etterdønningene etter Nav-skandalen.

KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (36) har altså bodd på gutterommet inntil nylig, ikke meldt flytting og mottatt penger både til hjemreise og inntekter ved å leie ut en leilighet.

– Det er ingen ting som forundrer meg lenger. Mye vil ha mer og redelighet eksisterer ikke lenger, sier Elisabeth Thoresen.

Forskjell på folk

– At politikere i regjering eller på Stortinget bruker fellesskapets midler til egen fordel er altså helt greit, mens den som mottar AAP og får en feilutbetaling på 20 000 kroner fordi Nav ikke har klart å stoppe AAP etter avslag på uføretrygd, skal straffes. Hvorfor er det så forskjell på folk, spør Elisabeth Thoresen.

Hun skjønner at stortingsrepresentanter ikke er likestilt med mottakeren av en ytelse fra Nav.

– Men det er like fullt fellesskapets midler som blir brukt i begge saker. Den ene gruppen vises full tillit, den andre gruppen blir møtt med stor mistillit og skal bli tatt for den minste feil, mener Thoresen.

Thoresen mener KrF-lederen bør behandles på lik linje med de som har fått feilutbetalinger fra Nav, som nettopp er dømt for forhold de ikke visste var feil.

– Han burde skjønt at han gjorde noe galt, poengterer hun.

Vil ikke dømme

– Det blir så hult i forhold til politikken. På utbetaling av barnetrygd som ikke økes for de over seks år, for et fritidskort som ikke er mye verdt når du ikke har penger til mat eller medisiner. Troverdigheten blir helt borte, mener Thoresen.

Nå lurer hun på om han vil rydde opp og tilbakebetale noe av det han har tilegnet seg av fellesskapets midler eller om han har moral og samvittighet til å la være.

– Man kan ikke stole på politikere som gjør slike ting, mener Thoresen.

– Han hevder å ha handlet i god tro?

– De aller fleste handler i god tro. Når du setter de 10 bud så høyt burde man vært litt mer redelig enn som så. Men jeg skjønner også at det ikke er så lett. Man er jo bare et menneske. Jeg skal ikke dømme ham. Men han må i det minste behandles likt som alle andre, sier Elisabeth Thoresen.

Har beklaget

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad skjønner at folk kan oppleve det som feil at han har fått gratis bolig av Stortinget ved å folkeregistrere seg hos foreldrene.

– Vi politikere forvalter innbyggerne sin tillit, så selv om jeg ikke har brutt noen regler, så er jeg jo lei meg, og jeg har forståelse for at folk mener jeg burde handlet annerledes, sier Ropstad til Vårt Land.

– Jeg hadde et håp og et mål om å flytte ut dit og bo vegg i vegg med søsteren min og familien. Sånn ble det ikke. Da vi kom til den konklusjonen, så solgte vi boligen, sier Ropstad til NRK.

Han understreker at han har fulgt regelverket.

– Selv om jeg har holdt meg til reglene, forstår jeg at dette oppleves negativt. Jeg var selv usikker på om jeg kunne benytte meg av pendlerbolig i Oslo sentrum etter at jeg ble stortingsrepresentant i 2009, men har hatt åpen dialog med Stortingets boligkontor om dette, skrev Ropstad i en sms til NTB søndag kveld.