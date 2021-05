Er Cristobal Norges hyggeligste kassamann? – Flere har trodd at jeg flørter med dem

Låseansvarlig og altmuligmann på Kiwi i Lierbyen, Cristobal Martinez er 45 år gammel, men ser ifølge seg selv mye yngre ut. Det som teller er jo hvordan man føler seg.

De som handler på Kiwi i Lierbyen, får ofte klem fra Martinez når de er innom butikken.

– Det har jo blitt mindre av det nå på grunn av koronapandemien. Jeg savner å gi klem til kundene mine, forteller han.

I 11 år han jobbet hos Kiwi, og nå er han en av 16 finalister til ukebladet Hjemmets årlige konkurranse om å bli Norges hyggeligste kassadame eller kassamann. Den som vinner får 10.000 kroner og flere hyggelige overraskelser fra Hjemmet.

– Hvordan reagerte du da du fikk vite at du var en av finalistene i konkurransen?

– Det var en kunde som kom innom og sa at hun ønsket å nominere meg. Jeg er utrolig rørt over at så mange allerede har stemt på meg. Det varmer hjertet mitt at så mange bryr seg om meg her i Norge, siden jeg ikke har familie her.

Cristobal Martinez minner om at å si hei eller gi komplimenter er helt gratis. (Foto: Privat)

Opplevde kulturforskjeller

Martinez kommer opprinnelig fra Den dominikanske republikk, og kom til Norge i 2001. Han fikk sitt livs sjokk da det lå et hvitt teppe av snø over landskapet.

– Jeg var jo vant til tropiske omgivelser, men nå elsker jeg Lier og har tre barn her, som jeg vet om, sier han mens han ler.

I den korte samtalen mellom han og Dagsavisen Fremtiden, oppleves han som en åpen og varm person som tuller mye, kanskje litt det motsatt av det nordmenn er kjent for.

– Hvordan var de første møtene med nordmenn?

–De er litt sure på vinteren, men jeg ønsker dem fortsatt en fin dag og prøver å slå av en prat. Mange har sagt at jeg har klart å løfte dem litt opp. Men de første møtene var vanskelige. I min kultur hilser man på alle, selv om man ikke kjenner dem. Det er jo gratis å hilse og spørre hvordan folk har det. Jeg brukte ofte ord som «hei søta», noe som er helt vanlig i min kultur. Men det har noen nordmenn tolket som at jeg flørtet med dem, sier han og ler.

– Men hva er oppskriften på det gode humøret ditt?

– Jeg liker å ha det moro. Har jeg noen problemer løser jeg dem. Noe som driver meg fram, er musikk. Enten så må jeg prate eller synge. Og jeg elsker å høre på Jahn Teigen og Kurt Nilsen. Musikk gir kjærlighet, sier han.

Aldri sett ham sur

Assisterende butikksjef, Martin Halvorsen, forteller at Martinez utpeker seg i jobben sin.

– Han er gull verdt her hos oss. Jeg har aldri sett at ham har en dårlig dag. Han er ekstrem blid og en gledesspreder, sier han.

Butikksjef Frode Sæle sier til bladet Hjemmet at alle butikker burde ha hatt en Cristobal.

– Vi har vært så heldige å ha ham her siden vi åpnet for elleve år siden. Han er kronisk blid og synger mens han pakker ut varer og hjelper folk. Har du en dårlig dag snus den raskt til å bli bra når du møter ham, forteller Halvorsen.

Martinez får også skryt for å være inkluderende og imøtekommende.

– Han bryr seg om de han møter, og i normale tider gir han også en klem til folk som ofte er innom butikken.

Dette sier kundene om Martinez:

«Han er alltid blid og imøtekommende. Har det aldri for travelt for å si hei! Snakker også med ungene og er behjelpelig og får meg som kunde til å føle meg sett og viktig.»

«Han er alltid blid, sier alltid hei, og er alltid hyggelig å snakke med. Selv om han har en dårlig dag merker du aldri det! Han får meg alltid til å smile og gjør dagen min fin når jeg kommer inn i butikken. Kunne virkelig ikke vært noen bedre enn han!»

«Tidenes mest positive kar».

«Man kommer eventuelt inn med et dårlig humør, og forlater butikken stikk motsatt».

«Han er en herlig gledesspreder, med smittsomt humør. Han er alltid positiv, og sprudlende. Denne fantastiske fyren er et forbilde for store og små!»

Å vinne er ikke så viktig for Martinez.

– Jeg kommer alltid til å gjøre jobben min på best mulig måte. Men jeg er rørt og setter stor pris på de som stemmer på meg, sier han.

Avstemmingen til årets kassadame eller kassamann avsluttes 16. mai.

