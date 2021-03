Hei, Bokbamsen, sier barna i Øvre Eiker når de møter Rannveig på tur

I Øvre Eiker har de nemlig sin egen bokbamse, som de har hatt i 20 år, og i snart 11 av dem har Rannveig Nymoen hatt som jobb å ha ansvaret for at Bokbamsen når ut til barna i Øvre Eiker.

Rannveig har alltid med seg en liten gul bamse når hun kommer på besøk i barnehager og på skoler for å skape magiske bokøyeblikk, og for å gjøre dagen fin.

– Ja, Bokbamsen gir utrolig mye glede. Primæroppgaven er at Bokbamsen skal bidra til bedre leseutvikling, men det handler vel så mye om selve opplevelsen, forteller Rannveig Nymoen.

Hun ønsker at et møte med bokbamsen skal gjøre dagen til barna litt bedre.

Samtidig understreker hun at Bokbamsen har en annen viktig rolle utover selve lesingen og opplevelsen av den.

– Jeg blir litt provosert når folk tror dette kun er en kos og hygge-jobb, selv om jeg har verdens hyggeligste jobb, altså, men dette er faktisk blodig alvor, medgir Ranveig og fortsetter;

– Vi har et ønske om å gi barna en bedre start, og på sikt faktisk også et bedre liv. Prosjektet med Bokbamsen handler om omsorg for barns oppvekst, og om viljen til å gjøre noe positivt for alle småbarnsfamilier i kommunen.

Grunntilbudet som ble etablert for 20 år siden gjelder fortsatt, om at Bokbamsen skal bidra til bedre leseutvikling, og den blir hele tiden videreutviklet.

Barna får blant annet bokgaver fra nyfødt til skolealder. Og i barnehagen og på skolen er det et nært og godt samarbeid med bokbamsen – enten drar Ranveig og Bokbamsen rundt til skolene og til barnehagene, eller barna inviteres til biblioteket i Hokksund. Høytlesing er populært, og noe av det viktigste prosjektet dreier seg om.

Bokbamsen Barna følger nøye med når Rannveig Nymoen og Bokbamsen er på skolebesøk. (Øvre Eiker bibliotek)

Utsatt feiring

Bokbamsen skulle hatt stor fest i januar, men det ble ikke noe av på grunn av pandemien. I stedet satser den entusiastiske Bokbamsen på en stor fest i september, hvor de også vil markere Leselystfestivalen, som ble avlyst sist oktober.

Leselystfestivaler har de nemlig også i Øvre Eiker. Annethvert år slår de på stortromma og inviterer små og store til lesestunder, forfatterbesøk, forestillinger og mye annet gøy, som samler barna til gode leseopplevelser, og gir et løft til bedre lesning og masse glede.

– Vi har månedlige markeringer gjennom hele jubileumsåret, forteller Rannveig videre.

– I januar ble alle barn i alderen 3–9 år invitert til å lese 20 bøker fra de 20 årene, og så komme og hente premier. Vi sendte ut invitasjonen via barnehagene og skolene, og kunne samtidig minne lærere og barnehageansatte på å lese høyt for barna, redegjør Rannveig som også forteller om andre markeringer i jubileumsåret, blant annet en bokmerkekonkurranse.

– Barna inviteres til å tegne forslag til bokmerker, så velges det ut fire-fem forskjellige som blir årets bokmerker på biblioteket vårt.

Annerledesåret gir rom for ny og kreativ tenkning, og Rannveig bidrar kanskje litt ekstra. Hun er også kjent for sang og musikk, og putter dette inn der det kan passe.

– Jeg har laget en bokbamsesang som skal spilles inn og brukes i jubileumsåret sammen med barna.

Bokbamsen På biblioteket i Hokksund har Rannveig og Bamse mange fine steder å vise frem i barneavdelingen. (Elisabeth Helgeland Wold)

Sekk, stol og egen kleskolleksjon

Den lille gule bamsen har alltid en ryggsekk med seg, og oppi der ligger det mye spennende. Han sitter bestandig på sin røde stol, og han har klær som passer for anledningen.

– Moren til en av de ansatte her på rådhuset har laget en egen kleskolleksjon til Bamse, og er i full gang med bunad, så på 17. mai skal Bamse ha på seg bunad, forteller Rannveig.

Hva slags bunad får vi ikke vite, kanskje blir det Buskerudbunad?

20 år er ganske lang fartstid for en aktiv bamse, så Rannveig Nymoen medgir at han har tre forgjengere.

– Under normale omstendigheter, altså i ikke-korona tider, pleier barna å få gi Bamse en klem, og etter mange år og massevis av klemmer, blir den lille gule bamsen slitt.

Men det er viktig at det likevel er samme bamse, med samme formål og med samme tilhørighet til barna og barnefamiliene i Eiker. På Rådhuset i Hokksund er det nå en utstilling, og der sitter de tre forgjengerne på en liten jubileumstrone.

Historien bak Bokbamsen

Historien om Bokbamsen startet i 1996 da rådmannen i Øvre Eiker leste en aviskronikk om Markaryd, en liten kommune i Sverige hvor skoleelevene hadde svært gode leseferdigheter. Og det som var så unikt med Markaryd, var at de der hadde en egen Bokbamse som jobbet aktivt med litteraturformidling og språkbevissthet helt fra barna var svært små.

Ansatte i Øvre Eiker kommune begynte å snakke sammen; om Markaryd, om Øvre Eiker, om språk, om barn og ungdom, om skole og om leseglede. Og de kom til slutt med et forslag om et 3-årig prosjekt som fikk navnet Prosjekt Leselyst, som ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Virksomheten startet opp i januar 2001 som et samarbeidsprosjekt med biblioteket, helsestasjonen, barnehage og skole. Etter en evaluering av det 3-årige prosjektet, ble Bokbamsen et permanent tilbud fra og med januar 2004, og etter hvert lagt under bibliotekets drift. Målet med arbeidet skulle være å formidle barnelitteratur og legge til rette for leselyst.

Bokbamsen Her sitter forgjengerne til Bokbamsen, de som har blitt så slitte at de har kommet på "museum". Under Rannveigs arm sitter nåværende. (Elisabeth Helgeland Wold)

Innsats og vilje

Rannveig Nymoen blir av og til hentet inn som ekspertise og foredragsholder til andre kommuner, for å fortelle om Bokbamseprosjektet.

– Folk sitter med haka nedpå brystet og sier: «Wow!»

– Vi får masse gode tilbakemeldinger, og at dette prosjektet er det beste Norge kan by på i sitt segment, er det mange som mener, bekrefter Ranveig som også tror at andre kommuner nok gjerne ville prøve det samme, og at noen har prøvd uten særlig suksess.

Jeg vil gjerne løfte frem Bokbamsen og det strålende arbeidet de gjør! De skaper stor leselyst og leseglede og gjør at flere barn oppdager litteraturens fantastiske verden. Heia Bokbamsen! — Lisa Aisato

Hvorfor har dere i Eiker klart det tror du?

– Jeg tror det er mye vanskeligere å få til et prosjekt som dette hvis man må kjempe det til topps, jeg tror Bokbamsen i Øvre Eiker har fått så gode levekår på grunn av viljen i kommunen, sier Rannveig Nymoen og fortsetter;

– Vi hadde en framsynt rådmann den gangen, Jostein Barstad, som turte å tenke langsiktig. Og med en vilje for tilrettelegging. Der har vi nok noe av svaret på suksesshistorien, tror Ranveig.

Bokbamseprosjektet ligger under bibliotekets budsjett, og det er én stilling som kun jobber med dette.

Den aller første Bokbamsen, og Norges første, var førskolelærer Anne Kathe Firing som var med på å bygge opp tilbudet fra grunnen av.

I august 2006 tok Siw Elena Skinnemoen over arbeidet som Bokbamse, og i 2010 fikk kommunen sin tredje og nåværende Bokbamse; Rannveig Nymoen. Ranveig er utdannet allmennlærer og jobbet i skolen i ni år før hun tok over.

Bokbamsen I disse pandemitider må av og til Rannveig og Bamse møte barna digitalt. (Elisabeth Helgeland Wold)

Barnebokforfattere heier på Bokbamsen

Stian Hole og Knut Nærum er to av forfatterne som hyller Bokbamsen, og som har sendt bursdagskort i anledning 20-års jubileet.

I tillegg har vi fått ulike skriftlige hilsener som denne fra Lisa Aisato, forteller en stolt Rannveig:

«Jeg vil gjerne løfte fram Bokbamsen og det strålende arbeidet de gjør! De skaper stor leselyst og leseglede og gjør at flere barn oppdager litteraturens fantastiske verden. Heia Bokbamsen! Lisa Aisato»

Hver eneste uke får Rannveig høre fra innbyggere i Øvre Eiker at de synes de er heldige som bor i denne kommunen hvor de har dette tilbudet.

– Folk rundt i kultur- og bibliotekverdenen sier: «Look to biblioteket i Øvre Eiker!», og det er veldig moro. Vi prøver å være et fremoverlent bibliotek, være kreative og tenke langsiktig, redegjør Rannveig Nymoen, som gleder seg til å feire 20-årsdagen til Bokbamsen i september.

Og fram til da skal hun og Bamse fortsette å møte barn, både på biblioteket og digitalt.

– Bokbamsen er et populært tilbud i kommunen, og det virker å stå veldig støtt.

Jeg tror vi går for 20 år til!