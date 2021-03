Har sporet smitteutbrudd tilbake til matbutikk – ber besøkende om å teste seg

Siste døgn er det meldt om åtte personer som har fått påvist koronasmitte i Drammen. Ikke siden 2. februar har vi hatt et høyere antall registrerte smittede i kommunen.

Åsen barnehage og Tømmeråsen skole er berørt med ett tilfelle hver. Elever og ansatte er satt i karantene.

To av tilfellene er knyttet til importsmitte, mens en er smittet av nærkontakt. For de fem øvrige er smitteveien foreløpig ukjent, og det pågår omfattende smittesporing og testing i nærmiljøet rundt de smittede, opplyser kommunen.

– Vi har mistanke om at det kan ha skjedd smitte på Kiwi på Svelvik nærsenter. Vi anbefaler derfor alle som har handlet der i perioden 23. februar til 26. februar om å teste seg og være ekstra observante på symptomer, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Les også: Merethe, Irene og Bjørn sier at jobben på Ikea nesten tok livet av dem: – En brutal verden

Gradvis økning

Hun sier at det er bekymringsfullt at vi nå for syvende dag på rad har en gradvis økning i antall smittetilfeller i Drammen kommune, med unntak av gårsdagens to tilfeller.

– At fem av de smittede siste døgn så langt har ukjent smittevei, tyder på at det nå er mer smitte i samfunnet. Vi vet at en økende andel av de smittede også i Drammen har UK- varianten av viruset, som er mer smittsom. Og vi vet av erfaring at smitten nå kan øke raskt uten nødvendige tiltak. Det er derfor viktig at innbyggerne i Drammen fortsetter å forholde seg til anbefalinger om smittevern og begrenser både mobilitet og sosial kontakt. Vi oppfordrer alle til å vurdere grundig hva som er nødvendig aktivitet nå og følger regjeringens anbefalinger, sier Johannesen.

Les også: Kommunens eneste vinterferietilbud koster 1.700 kroner: – Vi har en jobb å gjøre

– Krevende uker foran oss

Ifølge nasjonale anbefalinger bør du fortsatt ikke ha flere enn fem gjester. Munnbind skal brukes i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, buss og tog, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter når det ikke er mulig å holde en meteres avstand. Dersom du har mulighet til det, skal du ha hjemmekontor.

Kommuneoverlegen minner også om at det er svært viktig å ha lav terskel for å la seg teste for korona, selv ved helt lette symptomer.

– Vi må fortsatt være forberedt på at vi kan ha noen veldig krevende uker foran oss. Absolutt alle som har milde forkjølelsessymptomer, litt sår hals eller andre luftveissymptomer, må bestille time til koronatesting, sier Johannesen.