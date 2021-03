Merethe, Irene og Bjørn sier at jobben på Ikea nesten tok livet av dem: – En brutal verden

Av Håvard Sæbø / FriFagbevegelse

– Ikea var en brutal verden, sier Bjørn Høgberg til Magasinet.

I 20 år jobbet han på kjøkkenet ved Ikea Slependen i Bærum. Halvparten av disse årene jobbet han som kokk, men etter en lengre sykemelding i 2008, ble han omplassert til oppvasken. Der ble den faglærte kokken værende mot sitt ønske, som var å tilberede mat.

Høgberg forteller at sjefene gikk inn for at han skulle mistrives på jobben.

Årevis med kjefting, mobbing førte til at han fikk fysiske reaksjoner. Han spydde på vei til jobb og vurderte å ta sitt eget liv. Da insisterte legen på at han måtte slutte på Ikea.

– Det gjør nokså mye med selvbildet ditt, når du som meg har et fagbrev som kokk, men blir satt til å stå i oppvasken i årevis, sier han.

Glansbildet stemmer ikke

Alle tre sier at bildet som tegnes i media av Ikea ikke stemmer med den virkeligheten de har erfart. Ikea framstår ofte som en inkluderende arbeidsplass der de satser på deg og løfter deg fram, uansett hvilken bakgrunn du har.

Integreringspris og store bonuser høres fint ut, men arbeidskulturen på Ikea er noe helt annet, sier de.

I en mail til Magasinet skriver Co-worker experience manager, Hilde Christensen, at opplevelsen som beskrives her er leit å høre om.

«Som arbeidsgiver kan vi ikke kommentere på enkeltsaker som omhandler medarbeidere, men vi kan si noe generelt om hvordan vi jobber for å skape en god arbeidshverdag for alle. Som arbeidsgiver ønsker vi å tilrettelegge arbeidsforholdene etter kompetanse, arbeidsevne og prosentstilling. Etter endt sykemelding tilrettelegger vi for at medarbeiderne skal få en god start på arbeidshverdagen igjen».

– Jeg led i stillhet

– Hovedproblemet er dårlige ledere. Det er unge folk som «rævslikker» de over seg med ambisjoner om å selv kunne klatre i systemet. Det gikk ut over arbeidsmiljøet med mye kjefting og krangling. Mange av de ansatte er dårlige i norsk og er sjeleglade for å ha en deltidsjobb. De bare nikker og gjør det de får beskjed om. De gjorde som meg og led i stillhet. Jeg sa ikke noe tilbake, sier Høgberg.

Han fikk også høre fra en kollega fra Somalia: Du som er norsk, hvorfor jobber du her? Du kan vel få deg jobb et bedre sted?

At de var tillitsvalgte, gjorde det ekstra utrivelig på jobben, sier de. Ledelsen så på dem som kranglete og brysomme.

– Det eneste vi gjorde, var å hjelpe medlemmene og sørge for at Ikea fulgte avtaleverket, sier Merethe Solberg som var konserntillitsvalgt før hun tok permisjon for å jobbe i avdeling 10 i Oslo, hvor hun i dag er leder.

Mye tårer

Da Solberg ble tillitsvalgt i 2014, ble det fart i organiseringen på Ikea Slependen, men samtidig økte også konfliktene med ledelsen. Det hjalp ikke på arbeidsmiljøet at kjøkkensjefen og andre sjefer ble byttet ut nesten hvert eneste år.

Men det er ikke bare i ledelsen det er gjennomtrekk.

– Mange sa opp jobben i rent sinne. Det var mye tårer. Du blir presset så hardt psykisk, at det blir vanskelig å jobbe, sier Solberg.

Ble syk

Irene Nilssen fikk jobb på Ikea Furuset i 2012 via utplassering fra Nav. Hun jobbet seg oppover fra oppvasken, og ble etter hvert også klubbleder.

Medlemsmassen økte raskt, samtidig som konfliktene med ledelsen eskalerte ved dette varehuset også. Uenigheter om vaktlister og ferie var gjengangere. Hun følte også at lederne gikk inn for at hun skulle mistrives på jobb.

– Jeg prøvde å stå i det og være en god tillitsvalgt. Stå på for medlemmene, og ikke havne over på ledelsens side. Det gikk utover nattesøvnen og helsa. I 2018 fikk jeg et slag, som gjorde at jeg ble sykemeldt en periode. Jeg tror slaget hadde en sammenheng med den konfliktfylte arbeidssituasjonen min den gangen, sier Nilssen.

Da Nilssen etter noen måneders sykefravær skulle prøve seg med en liten stilling på kjøkkenet, ble hun satt opp på de verste vaktene og oppgaver hun ikke maktet.

– En klar strategi for å presse meg til å si opp jobben, mener hun.

Nilssen hadde tenkt å jobbe helt til det kom noen andre som var i stand til å ta over som klubbleder, men nå gikk ikke det. Hun sluttet etter noen uker, og er nå uten jobb og fortsatt under behandling.

Sett på som et problem

– Det er synd at det ble slik, siden det er disse arbeiderne som trenger en sterk fagforening mest, sier Solberg, som mener det er vanskelig å stå opp for medlemmene, når ledelsen prøver å sette medlemmene opp mot klubblederen.

– Det fikk jeg erfare. Hvis jeg jobbet for anstendige arbeidsforhold, ble jeg sett på som et problem av ledelsen.

Ifølge Merethe er det nok av problemer å rydde opp i, som for eksempel de korte vaktene.

– Folk skal helst jobbe når det er kunder i varehuset, noe som fører til at det ofte blir vakter på 4–5 timer. Helst under fem timer, for da slipper de å betale for lunsjpausen. Det er ekstra provoserende at de litt høyere oppe i systemet har 100 prosent stillinger og jobber normal dagtid, sier Solberg.

Ble kastet på årsmøtet

På årsmøtet i 2018 bikket det over for meg, sier Høgberg, og forteller om hvordan valget i klubben ble kuppet.

– Jeg var på valg, mens Merethe hadde ett år igjen av valgperioden. Rett før årsmøtet meldte flere mellomledere, ledere og deres gjeng seg inn for å påvirke valget. De klarte å kuppe årsmøte og få inn sine kandidater. Det var helt forferdelig å gå på jobb i dagene etter årsmøtet. Det var som at lufta gikk ut av meg, sier han.

Begge sier det var svært tungt å oppleve at alle medlemmene de hadde hjulpet, vendte dem ryggen på denne måten.

– Vervet som klubbleder gjorde meg svært upopulær blant ledere, og det ble satt ut rykter om at jeg var umulig og kravstor. Mellomlederne mislikte meg og fulgte med på alt jeg gjorde. Hvem jeg snakket med. Når jeg kom og gikk fra jobb og hvor lang lunsjpasje jeg hadde, sier Solberg.

Klubbleder Nilssen på Furuset fikk høre ryktet om Merethe lenge før hun traff henne.

– Pass deg for henne, hun er en bråkebøtte, fikk jeg høre.

De mener at det ryktet går fortsatt, flere år etter at hun tok permisjon fra jobben for å bli leder for Fellesforbundets største hotell- og restaurantavdeling i Oslo.

«Umulig å organisere i Bergen»

Som avdelingsleder for medlemmene på Ikeas kjøkken i Oslo, får hun ofte telefoner fra fortvilte medlemmer som ber om hjelp fra fagforeningen.

– Det er like ille nå. I helgen snakket jeg i timevis med en tidligere kollega som fortsatt jobber på Ikea. Ikke noe har endret seg siden jeg sluttet, sier Solberg.

Hotellarbeidernes fagforeningsleder i Bergen, Djevat Hisenaj, mener Ikea er en versting når det gjelder å respektere tillitsvalgte.

– Den billige Ikea-maten har sin pris, mener Hisenaj. De ansatte har dårlige arbeidsforhold, samtidig som det har vist seg umulig å organisere dem, sier han.

– Ingen vil snakke med oss. Det virker som de er redde for å organisere seg, sier leder av hotellarbeidernes fagforeningsleder i Bergen, Djevat Hisenaj. Foto: Håvard Sæbø

Avdelingen har prøvd i 15 år, men det har gått trått. To-tre medlemmer er resultatet etter flere vervekampanjer på Ikea. De fikk også hjelp fra konserntillitsvalgt fra Trondheim som i to dager prøvde å organisere medlemmer i Bergen – uten resultat.

– Ingen ville snakke med oss. Det virker som de er redde for å organisere seg, sier Hisenaj, som mener noe av grunnen også kan være at Ikea-ledelsen sier de vil kutte en gunstig matordning hvis det blir tariffavtale.

Co-worker experience manager i Ikea, Hilde Christensen, skriver i en epost at medarbeiderundersøkelse viser at de aller fleste ansatte er glade for å jobbe i Ikea.

«Det er nå et godt og positivt samarbeid med tillitsvalgte på begge varehus. I den pågående covid-19 pandemien har vi i perioder måttet stenge restaurantene og noen av varehusene våre. Vi har ikke permittert noen medarbeidere per nå, og er glade for at vi har et godt og konstruktivt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Medarbeiderne, spesielt på IKEA Food, har vist en fantastisk omstillingsevne og har hjulpet til andre steder på varehuset mens restaurantene har vært stengt. Medarbeiderundersøkelsen fra desember viser at de aller, aller fleste er stolte av, og glade for, å jobbe i IKEA. Det setter vi stor pris på, og vi vil fortsette arbeidet med å sikre et godt arbeidsmiljø også framover.»