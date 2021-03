Vraket lokal forskrift rett før vinterferien: – Det betyr ikke at pandemien er over

Alt torsdag ble det klart at kommunens smittevernmyndigheter ville anbefale politikerne i Drammen å forkaste den lokale koronaforskriften. Og det gjorde formannskapet fredag. De var enstemmig enige om å fjerne forskriften.

– Jeg stiller meg i rekken av dem som syns det er gledelig at vi kan oppheve siste rest av forskriften. Så er det viktig å minne om at det ikke betyr at pandemien er over, sa SVs Rune Kjeldsen.

At den lokale forskriften fjernes betyr at for eksempel påbud om bruk av munnbind i taxi og påbud om hjemmekontor fjernes. Men de nasjonale tiltakene anbefaler fremdeles hjemmekontor.

Dermed er de nasjonale reglene de eneste gjeldende i Drammen fra fredag ettermiddag av. Det betyr blant annet begresninger på antall personer tilstede på arrangementer, og skjenkestopp kl. 22. Du kan lese de nasjonale tiltakene her.

Frps Ulf Erik Knudsen ønsket at politikerne skulle samle seg om et opprop til regjeringen der man ba dem fjerne kravet om matservering for å få kjøpe alkohol, men det ble ikke vedtatt.

Samme dag som forskriften ble vraket ble det kjent at det er tre nye smittetileller i Drammen siste døgn, minst et av dem mistenkes å være den engelske varianten.

Vrakes før vinterferien

Vrakingen av forskriften skjedde rett før vinterferien i Drammen begynner på mandag. Mange som skal for eksempel på fjellet reiser alt fredag ettermiddag eller i løpet av helga.

Dette var det også flere politikere som tok opp i løpet av møtet. Høyres Kristin Surlien var tydelig:

– Vi støtter å vrake forskriften nå, men vil innstending anbefale befolkninga å følge de nasjonale reglene til punkt og prikke. Vi kan ikke legge oss på latsida. Vi må gjøre det vi kan for å holde smittenivået så lavt som mulig. Jeg har fått noen bekymringer for at vi skal fjerne den nå, det må jeg ærlig si, sa Surlien.

Flere av politikere uttrykte også bekymring for at smittetallene øker nasjonalt og i osloregionen, selv om de er lave i Drammen.

– Drammen er ingen øy i havet, men en del av en integrert bo- og arbeidsregion. Nå slipper vi opp her. Folk reiser på vinterferie. Det er økende smittetall nasjonalt og i kommunene rundt oss. Så det er ikke sikkert det er så realistisk at vi er i en særstilling med lav smitte i lang tid, sa Aps Ove Vannebo.

Oppfør deg som hjemme

Kommuneoverlege John David Johannessen har et tydelig råd: oppfør deg som hjemme.

– Det kloke er å holde seg til sin egen husstand. Må du på butikken, dra bare én person. Ikke inviter hyttenaboen til en hyggelig kveld som dere kanskje pleier å gjøre, og så videre. Man tar med seg godt smittevern og forholder seg til samme regler som hjemme. Da kan dette gå bra, og vinterferien kan bidra til å bremse smittte. Men øker kontakten mellom folk så øker smitten, advarer han.

Det er lite smitte i Drammen nå, og kommunen er forberedt på at tallet kan øke etter ferien.

– Det er derfor viktig at folk er var på symptomer, og klar over hva de har gjort av endrte oppførsel i en vinterferie. Ferien kan slå negativt ut på smittetallene, men det må ikke skje. Vi håper også å dra lærdom fra kommunene som har hatt vinterferie denne uka, sier han.

Kommuneoverlegen minner om at folk reiser på fjellet fra mange forskjellige kommuner. Det har for eksempel vært et utbrudd på en DNT-hytte der 40 personer er satt i karantene. Derfor må folk vise forsiktighet også på ferie.