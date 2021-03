– Mange designere vil heller se klærne sine på catwalken, enn å se på hvilke kunder de faktisk har

Hvem: Karianne Lamm-Kittelsen (41)

Hva: Jeans-gründer fra Drammen som driver firmaet Momento Jeans

Hvorfor: Gjenåpner den fysiske butikken i Drammen

– Du flytter fra en etablert butikk på Åssiden til der det hele startet, et fabrikklokale på Lyche. Hvorfor går du tilbake til dette lokalet?

– Et fysisk butikklokale i et senter må ha faste åpningstider og har mye høyere faste utgifter. Her kan jeg selv bestemme åpningstidene og ha åpent til tre dager i uka. Da jeg begynte å reklamere på nett, og det tok av, tenkte jeg at det var bedre med et lokale med kortere åpningstider. Det er ganske slitsomt å stå i en butikk hvor du er synlig for alle kundene hele tida.

– Hvor langt unna har du sendt jeans?

– Det er nesten sånn at jeg bare ser det på prisene på forsendelsene. Noen steder koster nesten dobbelt så mye, det må være langt unna! Haha. Men jeg har sendt til Bodø, til Tromsø, til langt nord. Det er til hele landet. Da vi begynte å reklamere skikkelig på nett solgte jeg vel 100 jeans på to uker. Det tilsa at det er et potensial. Når kundene blir fornøyd, og forteller det til sine venninner, sprer det seg ganske fort.

– Hvorfor valgte du å satse akkurat på jeans?

– Jeg jobbet som klesdesigner som ni år, i Warner-gruppen. Der jobbet jeg også med jeans. Når jeg skulle starte alene ville jeg bruke min kompetanse, og ha noe som ikke var så sesongbasert. Jeans er det produktet kvinner syns er vanskeligst å handle. Selv om det er hard konkurranse er det et plagg mange sliter med å føle seg vel i. Og jeg tenkte: det skal jeg løse. Da er nettopp konstruksjonen og forståelse av snitt, kropp og lignende viktig.

– Hvorfor sliter kvinner med å kjøpe jeans? Lages det ikke jeans som passer?

– Kombinasjonen av god nok passform og gode nok stoffer er vanskelig å finne om du ikke har en passform som sklir inn i alle klær. Det handler om å forstå kvinnekoppen, og det at vi trenger ulike størrelser, ulike beinlengder. De fleste kvinner ønsker en jeans i skapet som sitter godt og som de føler seg hjemme i.

– Hva er det viktigste du har lært disse to årene?

– De ulike kvinnekroppene, og hvordan den samme jeansen kan sitte så forskjellig på flere ulike kropper. Som gjør at du trenger spesialtilpassing, men samtidig ser du at vi er ikke så ulike. At det i hovedsak er tre forskjellige fasonger. Har du gode nok stoffer løser det ganske mye av utfordringene.

– Om man ser på sosiale medier får du utrolig mye skryt?

– Jeg får utrolig mye meldinger på Facebook, Messenger og sms hvor folk er oppriktig glade inne i seg fordi de endelig har funnet en jeans som sitter godt. Det var en kunde som skrev til meg at hun var 52 år og hadde brukt masse jeans gjennom hele livet. Hun skrev: men denne tar kaka! Det er utrolig tilfredsstillende, og motiverende. Det handler om kombinasjonen av passform, og gode stoffer.

– Burde det ikke være naturlig å lage klær for kundene man har, eller enn de man skulle ønske man hadde?

– Jo, jeg er enig. Jeg tror mange designere vil se sine klær på catwalken, heller enn å se på hvilke kunder de faktisk har. Klesindustrien har mye å lære av å lytte mer til kundene. Det skjer en endring, men jeg tror du har lang vei å gå til en industri som ikke bare tenker provisjon og billigst mulige produkter. Om du tenker miljø er det å lage produkter som er holdbare, og folk vil bruke til de er utslitt – det er en utrolig bra miljøfordel. For klesindustrien er en av de verste når det gjelder miljøforurensning.

– Ja, du er jo selv en del av klesbransjen. Hvor viktig er etisk produksjon og miljø for deg?

– Det viktigste jeg kan gjøre for miljøet er å produsere klær kunden vil ha. Og at de bruker dem til de er utslitt. Men det etiske er viktig, og da må du ha kjennskap til leverandøren og besøke fabrikken selv. For meg blir det tryggere når stoffprodusenten jobber tett på fabrikken, når du vet de har godkjent det. Jeg produserer selv i Tunisia. Jeg ville aldri turt å gå til Kina eller Bangladesh når jeg er så liten. Jeg har også besøkt fabrikken selv. Under normale omstendigheter ville jeg vært der ganske ofte.

Mementos modell er å lage bukser til alle kropper. Du kan blant annet spesifisere beinlengde. (Memento Jeans)

– Du sier du lager jeans blant annet basert på din egen opplevelse. Hva mener du da?

– Jeg har selv følt at når du går i et antrekk som du ikke føler deg fin i så synker hele selvtilliten. Men den dagen du går med klær du føler deg fin i skjer det noe annet med hele holdningen din. Det tror jeg er undervurdert, hva det å føle seg fin og kunne se på seg selv i speilet og tenke: i dag var du fin. Det tror jeg er noe vi burde gjøre oftere, og være litt greiere med de ordene man bruker om seg selv.

– Hvordan er det å kombinere grunderlivet med familieliv og sosialit liv?

– Det går egentlig ganske bra. Selv om det er mye jobb får du en annen frihet, til å organisere tiden din litt bedre. Jeg har barna 50/50, og å kunne jobbe masse uka jeg ikke har barn, gjør at jeg kan være mer med dem når jeg har dem. Og jeg er veldig glad i å jobbe. Og det er veldig sosialt og hygggelig også å være med kunder.

– Hvem skulle du helst stått fast i heisen med?

– Det tror jeg må være Tony Robbins (amerikansk foredragsholder og life coach, red. anm.). Det hadde vært en veldig spennende samtale.

– Hva gjør deg lykkelig?

Det er når jeg gjør ting som får adrenalinet til å rushe i kroppen. Som motorsykkeltur med kjæresten, eller å kjøre ski med barna.