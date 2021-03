Kommunen gikk 65 millioner i pluss - Frp vil gi mer til barnehage

Mandag offentliggjorde kommunen tall fra det foreløpige regnskapet fra i fjor. Det viste noe som kanskje var overraskende for mange, etter at kommunens prekære økonomiske situasjon har vært et tema gjennom hele høsten i fjor.

Nemlig at Drammen kommune gikk med 65,5 millioner i overskudd i fjor.

Det til tross for at helse og omsorgsbudsjettet har sprukket voldsomt - sektoren har brukt 83 millioner mer enn de hadde fått avsatt i budsjettet. Det betyr at andre deler av budsjettet gjør at man likevel går i overskudd - man har brukt mindre penger på blant annet skole og barnehage, og fått mer i inntekter. Samtidig har en høy andel av ekstrautgiftene i forbindelse med korona blitt dekket av staten.

Vil gi mer til barnehage

På Facebook er det flere som tar til orde for at kommunen da bør reversere for eksempel kuttet i barnehage, som ble vedtatt i årets budsjett. Blant dem er Lavrans Kierulf i Frp. Hans gruppeleder Ulf-Erik Knudsen bekrefter at de ønsker dette.

– Vi vil være positive til å styrke sektoren. Det er ingen uenighet i Frp om dette, sier han og viser til at Frp i sitt alternative budsjett la opp til å gi mer penger til barnehagene enn det som ble vedtatt.

– I budsjettbehandlinga foreslo vi å styrke barnehage og oppvekst, særlig med vekt på private barnehager. Så skal vi nå behandle regnskapet. Da er det naturlig at oppvekstsektoren får igjen for den innsparingen de har klart. Den bør de få nyte godt av i året som kommer, sier han.

Knudsen sier samtidig at han ikke mener det per nå ikke er naturlig å øke kommunens utgifter på noe annet felt enn oppvekst.

"Jeg kan på vegne av FrP love at vi vil legge det som trengs på bordet i forbindelse med 1. tersial. Altså for å reversere kuttene i barnehagesektoren," skriver Lavrans Kierulf på Facebook.

På Facebook lover Frp-representant Lavrans Kierulf at partiet vil «legge det som trengs på bordet i forbindelse med 1. tersial. Altså for å reversere kuttene i barnehagesektoren.» Foto: Skjermdump

– Må fortsatt spare

Posisjonens felles gruppeleder Simon Nordanger (Sp) mener det er for tidlig å snakke om å flytte penger. Det er budsjettet for i år og hvordan man ligger an med tanke på det man må se på, mener han. Og han påpeker at kommunen fremdeles må gjøre innsparinger på mange området.

– Kan du skjønne at folk reagerer på at man kutter samtidig som kommunen går i pluss?

– Jeg kan forstå at folk intuitivt reagerer på at man har en positiv økonomi og samtidig må kutte. Men man må ta innover seg at det er flere faktorer som gjør at man får et positivt resultat, for eksempel også renteinntekter. Resultatet burde vært enda bedre enn det ble, sier Nordanger. I tillegg peker han på at en reduksjon i barnetallet fører til at man må kutte i barnehagebudsjettet.

Kommunen skal gjøre mange store investeringer i årene framover, som Åskollen ungdomsskole, Krokstad sykehjem og ny bybro, som gjør at det må settes av penger i hvert budsjett og planlegge fram i tid, mener han.

– Har man svartmalt hvor dårlig det har stått til, nå som man tross alt går med flere titalls millioner i pluss?

– Det at man har et økonomisk overskudd på regnskapet etter året vi har hatt er positivt. Men det er 0,8 prosent positivt resultat. Man bør helst ligge på 1,5 prosent, sier Nordanger.

– Ingen gledens dag

Høyres gruppeleder Kristin Surlien er enig med Nordanger i at det ikke er noen grunn til å øke utgiftene selv om man gikk i overskudd i fjor. De kommer neppe til å styrke at budsjettene økes.

– Om det kommer styrkingsforslag må det være veldig godt begrunnet. I orienteringa vi fikk ble det bare gitt et totaltall. Og hvor skoen trykker mest i år vet vi ikke i dag, sier hun. Men hun legger til at rådmannen har sagt at det er naturlig at pengene som er spart inn følger de sektorene som har brukt mindre penger enn budsjettert.

Kristin Surlien

Kristin Surlien (H) mener posisjonen burde tatt tak i overforbruket av penger i helse- og omsorgssektoren i 2020. Foto: Arkiv

Surlien mener det både er positivt og negativt at kommunen brukte mindre penger enn det var satt av i fjor. Det negative ligger i at det er mye man ikke fikk gjort i fjor på grunn av pandemien, en del tjenester som ikke ble gitt, som gjør at man har spart penger. Samtidig har man ikke fått satt i gang med planlagte innsparinger.

– At vi går i pluss er ingen gledens dag. Vi har mye å ta igjen, både av endringer i struktur og effektivisering i kommunen for å spare penger, sier hun.

– Svak politisk styring

Samtidig er hun sterkt kritisk tll at helse- og omsorgsbudsjettet sprakk med 83 millioner. Hun påpeker at rådmannen advarte mot at sektoren ville gå med dundrende overskudd alt for flere måneder siden.

– Vi mener den politiske styringa det siste året som har vært relativt svak. Vi kan ikke skylde alt på korona. Vi visste alt i oktober at det ville bli et overforbruk. Den poltiiske ledelsen burde da ha ropt ut og kommet med tiltak, sier hun.

Hun får kontant svar fra Aps gruppeleder Eivind Knudsen.

– Jeg er litt usikker på hvor det er Surlien vil hen. Mener hun at om vi hadde fått framlagt virksomhetens resultat i oktober, at vi skulle kjefta på dem, og så hadde det blitt bedre? Tror hun da de ville levert et bedre resultat?

– Men man må kunne stille noen krav til driften som politikere?

– Definitivt. Og jeg er helt enig i at en overskridelse på 83 millioner ikke er godt nok. Men ved alle behandlinger av økonomirapporter i kommunestyrehar både vi og Høyre hele tida vært opptatt av å gi tid til rådmannen. Vi står i en vanskelig situasjon, med tanke på pandemi og ny kommune. Vi har valgt å gi den tilliten, sier han.

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Eivind Knudsen.

Aps Eivind Knudsen er leder for hovedutvalget for helse, sosial og omsorg. De skal nå se på hvilke muligheter som finnes for å spare penger i helse- og omsorgssektoren. Foto: Pål Karstensen

Fått for lite?

Det er slett ikke uvanlig at helse- og omsorgssektoren går med underskudd. Det samme var tilfelle for eksempel i 2019. Samtidig øker antallet eldre i kommunen år for år - og den utviklingen er beregnet å fortsette. Og da melder spørsmålet seg: har man satt av for lite penger?

– Det kan rett og slett være sånn at man har underbudsjettert. Det er jo et politisk ansvar, Eivind Knudsen?

– Ja. Og det ansvaret tok vi for budsjettet i 2021, vi overførte ekstra penger på grunn av de store utfordringene vi står i. Også fordi vi ser man har slitt med å nå budjsettet tidligere år. Men den justeringa er ikke stor nok til at man ikke må tenke nytt og spare inn i sektoren, sier han.

Knudsen er leder i hovedutvaget for helse, sosial og omsorg. De skal nå ta på seg jobben med å finne ut av hva som kan gjøres for å unngå at man også i år går med dundrende underskudd i omsorgsbudsjettet.

– Jeg tror vi må jobbe smartere, og det har virksomhetslederne også ideer om. Hvordan de kan gjøre ting annerledes. Det blir gjenstand for politisk diskusjon. Jeg er glad for at hovedutvalget var klare for å ta på seg oppgaven med å se på hva vi kan gjøre, sier han.

Det kan også bli aktuelt med justeringer underveis i løpet av året.

– Det kan hende det blir behov for møter underveis for å finne tiltak som kan settes i gang raskt, sier han.

Selve regnskapet fra i fjor skal ikke behandles og godkjennes før i juni.