Kiwi Toppenhaug legges ned: – Er for liten

Det er mandag formiddag. Selv om det ikke er den mest hektiske tiden for matbutikkene, fylles parkeringsplassene på Kiwi Toppenhaug opp like raskt som de blir ledige.

Likevel må assisterende butikksjef Espen Oldebråten fortelle kundene i kassen at butikken legges ned til sommeren. Etter det Dagsavisen Fremtiden kjenner til er 1. juli satt som en foreløpig dato.

Alle de ansatte får tilbud om jobb i andre Kiwi-butikker.

Regionsjef Thomas Snekkersveen forklarer at grunnen er at butikken har blitt for liten.

– Kiwi har utviklet seg gjennom årene. Dagens Kiwi-butikker krever et mye større areal – spesielt til ferskvare og middag. Vi har et større utvalg enn vi hadde for 10-20 år siden, så for at vi skal kunne ha en god Kiwi-butikk må vi ha større plass.

Håper andre vil ta over

Han forteller at omsetningen også har vært for lav, blant annet fordi lokalets begrensninger gjør at de ikke kan ha et stort utvalg.

– Må alle Kiwi-butikkene være store, da? Er det ikke rom for litt annerledes butikker?

– Vi ønsker å presentere utvalget og konseptet vårt på en god måte og trenger større lokaler til det. Det finnes andre kjeder som krever mindre areal, og vi håper det fortsatt vil være dagligvarebutikk på Toppenhaug. Vi er i blant annet i dialog med Joker om dette lokalet.

På spørsmål om de ser etter andre lokaler som er større, svarer Snekkersveen at de alltid er på utkikk etter bedre beliggenheter.

– Vi har utvidet Kiwi på Brakerøya, så da ivaretar vi Kiwi i nærheten.

Thomas Snekkersveen er regionsjef i Kiwi. Foto: Kiwi

Lang historie

Toppenhaug-butikken må sies å være en av Drammens mest kjente matbutikker. I nesten 100 år har lokalbefolkninga kjøpt mat der - for mange er det selve Butikken med stor B. Den har også vært et samlingssted for unge såvel som gamle - noe Dagsavisen Fremtiden-journalist Elisabeth Helgeland Wold har skrevet om.

Kiwi-direktør Per Erik Burud, som døde i 2011, bodde i området og hadde butikken som sin lokale butikk. Den ble også et samlingssted for flere etter at han gikk bort.

– Jeg forstår at folk vil savne Kiwi der. Men vi må også tenke på hvordan en Kiwi-butikk skal være. Vi trenger større areal for å ha en god butikk, sier Snekkersveen.

Han legger til at Burud for ham var Kiwi personifisert, og stolt av alle Kiwi-butikkene - både i Drammen og Norge.

– Det handler ikke om den ene butikken på Toppenhaug, men om å tilby de beste butikkene i Drammen.

Kristoffer Reinsfelt Arnesen og datteren Elsie (4) handler på Kiwi Toppenhaug nesten hver dag. – Det er vårt forlengede kjøleskap, forklarer pappa Kristoffer. Foto: Emma Huisman Moskvil

Trofast kunde

Kristoffer Reinsfelt Arnesen har vært innom butikken på Toppenhaug siden han var guttunge, da han besøkte besteforeldrene i nabolaget. Selv om lokalene ikke alltid har rommet Kiwi, har det alltid vært matbutikk. Nå bor han rett rundt hjørnet med sin egen familie, og er på fornavn med de ansatte.

Når Dagsavisen Fremtiden møter ham utenfor nærbutikken hans, er han godt i gang med å fortelle datteren Elsie (4) hvorfor snart butikken legges ned.

– Vi fikk nettopp høre nyheten av Espen i kassa, forklarer han.

– Det er veldig trist hvis ingen andre vil drive butikk her. Dette er vårt forlengede kjøleskap, og vi handler her nesten hver dag. På fredagene pleier vi å kjøpe is på vei hjem fra barnehagen.

Helst med vannmelonsmak, får vi opplyst fra Elsie.

Da Kristoffer Reinsfelt Arnesen besøkte besteforeldrene som gutt, var det både slaktevarer og ferskvaredisk å finne på nærbutikken.

– Et tilbud i bydelene er nøkkelen til et velfungerende samfunn. Det bor sikkert dobbelt så mange her, og folk har langt høyere kjøpekraft. Da er det merkelig om det likevel ikke går rundt for Kiwi. Jeg håper Drammen legger til rette for at ikke flere trenger å kjøre bil til butikken.

Nå håper han noen andre vil ta over lokalene.

– Det er ingen menneskerett å ha Kiwi her, men vi håper noen vil være her. Med en så rik butikkhistorie i lokalene, ville det vært trist om det stoppet nå.

