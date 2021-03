Drammen får flere vaksinedoser enn forventet: – Viktig å få vaksinert helsepersonellet vårt

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Dette kommer etter to dager uten noen smittetilfeller. Det er foreløpig ikke kartlagt noen sikker smittevei i dette tilfellet.

– Vi kan ikke forvente at vi skal gå mange dager på rad uten smittetilfeller på denne tiden av året. Men det er veldig gledelig at smittetallet fortsetter å være veldig lavt, og vi har bare hatt ti tilfeller i hele kommunen i løpet av de siste sju dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Flere vaksiner

Drammen kommune har fått beskjed om at det neste uke kommer et høyere antall vaksinedoser til helseansatte enn tidligere antatt.

Det er leveransen av Astra Zeneca-vaksinen som blir større enn det som først ble meldt. Denne vaksinen anbefales til personer under 65 år uten særlig høy risiko for alvorlig sykdom og til helsepersonell.

Det er Folkehelseinstituttet som har besluttet at de ekstra vaksinene som sendes ut til kommunene neste uke, skal forbeholdes helsepersonell.

Les også: Disse kommunene har hatt flest koronasmittede

1.000 helsepersonell vaksinert neste uke

Rundt 800 doser av Astra Zeneca-vaksinen leveres neste uke.

Inkludert de 200 dosene som ble levert denne uka, vil det være mulig å vaksinere rundt 1.000 ansatte i helsesektoren i Drammen kommune i løpet av neste uke.

I tillegg kommer det nærmere 1.200 doser av Pfizer-vaksinen.

Disse dosene skal brukes til førstegangsvaksinering og andregangsvaksinering av innbyggerne, i tillegg til at en andel også av disse dosene går til helsepersonell.

– Det er viktig for oss å få vaksinert helsepersonellet vårt. Derfor er det bra at vi får et høyere antall vaksinedoser enn vi har regnet med, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Drammen kommune har utarbeidet en liste over hvordan helsepersonellet skal prioriteres i vaksinasjonskøen.

Totalt er det rundt 3.000 helsepersonell i kommunen. Dette inkluderer også helsearbeidere i kommunen som ikke har Drammen kommune som direkte arbeidsgiver. Helsepersonell ansatt i et helseforetak eller med driftsavtale med et helseforetak, blir vaksinert gjennom spesialisthelsetjenesten. Med større leveranser går det raskere å få vaksinert større grupper av helsepersonellet.