Jan Dekko (64) – Drammens mest allsidige idrettsmann: – Jeg ble helt hekta

Han har også deltatt i flere Birkebeinerenn på ski og har gått Vasaloppet ni ganger, så verken kondisen eller allsidigheten er det ikke noe å si på.

Jan Dekko kan tituleres som en ekte SIF-gutt, for det er ingen tvil når du har gått gradene i klubben på Gulskogen helt fra førskolealder og i tillegg er oppvokst i selveste Rødgata. For de uinnvidde er Rødgata den gata der de store stjernene fra SIFs første storhetstid vokste opp.

– Ja, barneskolen gikk jeg på Rødskog skole, og så dro jeg over elva og studerte videre på Børresen skole, sier 64 åringen og gliser. Mange kjenner nok for øvrig også Jan igjen som syklende postbud i Drammen gjennom flere tiår.

Jan Dekko på vei inn i marka ved Haddelandsdammen på Konnerud. Foto: Tom Helgesen

Unikt barne- og ungdomsmiljø

Fotballsparkingen startet altså tidlig, ikke helt ulikt nabogutta i gata. Det var også tradisjonelt å starte med bandy i tidlige barneår.

– Det var et veldig bra og egentlig helt unikt barne- og ungdomsmiljø på «Gursken». Det var trygt og godt både for foreldre og barn, der alle kjente alle, sier 64-åringen. Denne allsidige oppveksten i idretten og Strømsgodset skulle for øvrig prege han for resten av livet.

Drømmedebut

– Fotballinteresserte drammensere husker kanskje 10. august 1977 på Marienlyst, og du gjør det i hvert fall?

– Sånn glemmer man aldri. Å få debutere på A-laget til klubben i sitt hjerte på hjemmebane mot selveste Manchester United var stort. Selv om det var i sommerferien, spilte vi foran over 10 000 tilskuere. Jeg spilte riktignok bare noen minutter som innbytter, men glemmer det aldri. Jeg bytta drakt etter kampen med Brian Greenhoff, stjernespiller og landslagsmann for England, erindrer han.

– SIF spilte den gang i 2. divisjon, og de to tidligere SIF-stjernene Steinar Pettersen og Arild Mathisen var trenere. Jeg skjønte at jeg aldri kom til å bli noen stor fotballspiller, men spilte så lenge jeg hadde glede av det. Vi varierte med fotball om sommeren og bandy om vinteren. Sesongen 1979/80 begynte jeg å spille for Solberg i bandy samtidig som jeg sluttet å satse på fotball. Bandyen gikk bra, og jeg var kaptein på laget som ble norgesmestere i 1981. Denne bedriften gjentok vi i SSK også i 1983 og 1985.

Lagkaptein og norgesmester i bandy for Solberg SK i 1981. Foto privat.

Holdt på å forspise seg

Nå nærmet Jan seg 30 år, og da fant han en ny idrett.

Han gikk lei bandy etter sesongen 1985, og da kjøpte han seg sin første racersykkel, eller landeveissykkel, som folk sier i dag. Den kosta den nette sum av 2500 kroner, en forholdsvis kostbar investering for en postmann. Dette kjøpet skulle imidlertid gi sprekingen en ny treningshverdag og en ny, livslang lidenskap.

Fra før sykla han jo dagen lang med posten rundt i Drammen, men nå tok det helt av.

I en av hovedstadsavisene ble han titulert som den personen som sykla mest i hele Norge, og det var helt sikkert beinharde fakta.

– Jeg ble helt hekta på sykling, og det ble mange timer og mange mil på sykkel. Jeg ble en del av miljøet i Drammen CK, og vi trente knallhardt. Jeg syklet Trondheim-Oslo første gang sammen med min onkel Steinar Høsøien. Jeg fikk beskjed av han om at jeg skulle spise mye før start. Jeg tok rådet gravalvorlig og spiste så mye at jeg nesten ikke kom av toget i Trondheim. Etter start er det vanlig å stoppe og spise etter fem-seks mil. Jeg hadde imidlertid stappet i meg så mye at jeg ikke orket å spise før på Hjerkinn, som er etter ca. 17 mil, forteller han og ler.

Jan Dekko er fornøyd etter målgang og seier i sykkelrittet Trondheim-Oslo i 1988. Foto: Privat

Vant med ny løyperekord

Debuten ga erfaring han kunne bygge videre på, og han fikk mange sykkelmil i beina de påfølgende sesongene.

I 1988 hadde Jan nådd såpass høyt nivå at han fikk starte i den såkalte rekordpuljen, som består av 75 mann. Det gikk radig over Dovrefjell og nedover Gudbrandsdalen.

– Da vi kom til Lillehammer, ble jeg spurt av Morten Sæther (tidligere toppsyklist, red.anm.) om vi skulle stikke og sykle de siste 19 milene alene, forteller Jan. Som sagt, så gjort, og noen timer etterpå suste duoen inn i Oslo til seier og ny løyperekord på tiden 14.05.49.

Tiår seinere gjentok drammenseren bedriften nok en gang, nå sammen med Sykkelklubben Rye. De rullet i mål etter 5340 kilometer på knallsterke 13.32.18 og ny løyperekord.

Seier i Trondheim-Oslo på ny løyperekord i 1988. Foto: Privat.

– Er du fremdeles like aktiv på sykkel og konkurrer like mye nå som du har gått over i pensjonistenes rekker?

– Nei, i dag sykler jeg ikke ritt, men jeg trener likevel mye. Jeg trener cirka fire ganger i uka, både sommer og vinter. Før gikk jeg mye på ski om vinteren, men nå er det bare fatbike som gjelder (terrengsykkel med breie dekk, red.anm).

– På dugnad har vi laget egen sykkel- og labbeløype som starter på Haddelandsdammen på Konnerud og går rundt ei mil i Strømsåsen. Vi har spleiset på egen løypemaskin, noe som kalles snow-dog. Løypa er åpen for alle, både gående og syklende. Vi har bare fått gode tilbakemeldinger på dette, og det gir meg driv til å holde på, forteller ildsjelen, som har bodd på Konnerud i 17 år.

Han holder også formen ved like med å hogge ved. Det er ikke få vindfall han har ryddet opp i Strømsåsen og dratt hjem til boligen for videre bearbeiding.

Jan Dekko med den noe underlige farkosten som kalles snow-dog som han preparerer sykkel- og gangløyper med i Strømsåsen vinterstid. Foto: Tom Helgesen

Sykler tandem med blind venn

Tidligere hadde Dekko noen treningsturer på sykkel, ofte sammen med treningskompis Terje Kolbjørnsen, som var helt hinsides.

De kunne gjerne tråkke en tur innom Sverige, eller besøke noen Vestlandsfjorder på en todagers økt.

Det blir noen langturer innimellom nå også, og senest sommeren 2020 syklet han sammen med nevnte Kolbjørnsen og Frode Laksholm og Rune Høiås fra Bjørn Myhre Sport i Krokstadelva fra nettopp Krokstadelva til Brønnøysund.

Dette er en strekning på ca 100 mil, som de brukte fire dager på.

Navnet Dekko er for øvrig farsnavnet fra Hemsedal der Jan har hytte. Et år han skulle gå Skarverennet på ski, syklet han like godt fra Konnerud til Hemsedal først før han gikk skirennet.

– De kanskje fineste opplevelsene jeg har hatt på sykkel, er sammen med blinde Tore Henriksen. Han er en meget god venn, og vi har syklet tandem sammen i 25 år. Ingen har vel imponert og inspirert meg mer enn han. Vi har syklet Birkebeinerrittet ni ganger sammen, og det mest imponerende var da han syklet alene som blind over fjellet til Lillehammer. Han syklet kun etter musikklyd foran seg, sier Jan overveldet.

