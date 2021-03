Disse kommunene har hatt flest koronasmittede

Små kommuner som har vært igjennom omfattende koronautbrudd, ligger øverst på listen over kommuner med høyest koronasmitte. Men også hovedstaden havner på topp fem, viser en oversikt NTB har laget.

Høyest andel av befolkningen med påvist smitte har Ulvik, med 12,1 prosent (130 av 1.078 innbyggere). Ulvik og flere omkringliggende kommuner er for tiden under strenge tiltak etter mutantutbruddet som ble kjent i begynnelsen av februar.

– To situasjoner

Hyllestad, som ble rammet hardt av et utbrudd i høst, har nest høyest andel smittede i landet med 7 prosent av befolkningen. Deretter følger Sør-Fron (3,1 prosent), Lørenskog (2,7 prosent) og Oslo (2,6 prosent).

– Det er to forskjellige situasjoner. Det ene er små kommuner som har store, lokale, tidsavgrensede utbrudd, og det slår veldig hardt ut på statistikken. Det andre er kommuner som er store, sånn som Oslo, som har hatt vedvarende høyt smittepress over tid og av den grunn havner høyt på statistikken, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Mest smitte i storbyer

Tar man inn bydelene i Oslo i samme statistikk som kommunene, er fem av dem på topp-ti-listen over områdene i landet med flest smittede. I Stovner har 5 prosent av befolkningen fått påvist koronasmitte, mens dette gjelder 3,9 prosent av innbyggerne i Søndre Nordstrand, 3,8 prosent i Grorud, 3,6 prosent i Alna og 3,3 prosent av innbyggerne i Bjerke bydel i Oslo.

– Vi ser det i hele verden, at det er storbyene der folk bor tettest, at smittenivået blir høyest – hvor det er vanskeligst å få kontroll. Det har vært det samme i alle hovedsteder i Europa, sier Nakstad.

Halvparten oppdaget

Totalt er det påvist rundt 65.000 smittetilfeller her til lands, men Folkehelseinstituttet (FHI) anslår at bare 51 prosent av tilfellene er oppdaget. Dermed kan det reelle tallet ute i kommunene også være høyere enn det registrerte.

Blant fylkene er det Oslo som har hatt høyest andel smitte, med 2,6 prosent av befolkningen. Deretter følger Viken (1,8 prosent), Vestland (1,0 prosent) og Innlandet (0,9 prosent).

– Det er en trend til at lavere tetthet av mennesker gir lavere smitterisiko. Og det er en grunn til at Nordland og store deler av Nord-Norge, og til dels Midt-Norge, har ligget lavt på smittetall under hele pandemien, mens det sentrale Østlandet har ligget høyest, sier Nakstad.

Fakta om andel koronasmittede i norske kommuner og bydeler

Andel koronasmittede i norske kommuner (inkludert bydeler i Oslo og Bergen). Topp 150.Tallene er hentet ut tirsdag. (Fylkesstatistikk følger nederst).

1 . Ulvik : 12,1 prosentprosent

2 . Hyllestad : 7,1 prosent

3 . Oslo-Stovner : 5,0 prosent

4 . Oslo-Søndre Nordstrand : 3,9 prosent

5 . Oslo-Grorud : 3,8 prosent

6 . Oslo-Alna : 3,6 prosent

7 . Oslo-Bjerke : 3,3 prosent

8 . Sør-Fron : 3,1 prosent

9 . Oslo-Gamle Oslo : 3,0 prosent

10 . Lørenskog : 2,7 prosent

11 . Oslo : 2,6 prosent

12 . Rælingen : 2,6 prosent

13 . Oslo-Grünerløkka : 2,6 prosent

14 . Fredrikstad : 2,5 prosent

15 . Sarpsborg : 2,5 prosent

16 . Nord-Fron : 2,5 prosent

17 . Drammen : 2,3 prosent

18 . Lillestrøm : 2,2 prosent

19 . Bergen-Årstad : 2,1 prosent

20 . Oslo-Sagene : 2,1 prosent

21 . Enebakk : 2,1 prosent

22 . Moss : 2,1 prosent

23 . Oslo-Østensjø : 2,1 prosent

24 . Ullensaker : 2,1 prosent

25 . Oslo-Frogner : 2,0 prosent

26 . Hitra : 2,0 prosent

27 . Bergen-Bergenhus : 2,0 prosent

28 . Oslo-St. Hanshaugen : 1,9 prosent

29 . Lier : 1,8 prosent

30 . Kongsberg : 1,8 prosent

31 . Nittedal : 1,8 prosent

32 . Våler (Innlandet) : 1,8 prosent

33 . Nordre Follo : 1,8 prosent

34 . Vestnes : 1,8 prosent

35 . Oslo-Nordstrand : 1,7 prosent

36 . Gjerdrum : 1,7 prosent

37 . Hol : 1,6 prosent

38 . Oslo-Ullern : 1,6 prosent

39 . Rakkestad : 1,6 prosent

40 . Siljan : 1,6 prosent

41 . Oslo-Vestre Aker : 1,6 prosent

42 . Sel : 1,6 prosent

43 . Rødøy : 1,6 prosent

44 . Sigdal : 1,6 prosent

45 . Bergen : 1,5 prosent

46 . Råde : 1,5 prosent

47 . Halden : 1,5 prosent

48 . Bærum : 1,5 prosent

49 . Skien : 1,5 prosent

50 . Våler (Viken) : 1,5 prosent

51 . Bergen-Laksevåg : 1,4 prosent

52 . Hurdal : 1,4 prosent

53 . Frosta : 1,4 prosent

54 . Inderøy : 1,4 prosent

55 . Farsund : 1,4 prosent

56 . Moskenes : 1,4 prosent

57 . Eidsvoll : 1,4 prosent

58 . Sula : 1,3 prosent

59 . Nesodden : 1,3 prosent

60 . Oslo-Nordre Aker : 1,3 prosent

61 . Asker : 1,3 prosent

62 . Indre Østfold : 1,3 prosent

63 . Grong : 1,3 prosent

64 . Etne : 1,3 prosent

65 . Trysil : 1,3 prosent

66 . Gol : 1,3 prosent

67 . Ås : 1,3 prosent

68 . Vestby : 1,3 prosent

69 . Øvre Eiker : 1,3 prosent

70 . Hamar : 1,2 prosent

71 . Hole : 1,2 prosent

72 . Nannestad : 1,2 prosent

73 . Lillehammer : 1,2 prosent

74 . Nes : 1,2 prosent

75 . Engerdal : 1,2 prosent

76 . Træna : 1,2 prosent

77 . Stjørdal : 1,2 prosent

78 . Bergen-Fyllingsdalen : 1,2 prosent

79 . Vindafjord : 1,1 prosent

80 . Krødsherad : 1,1 prosent

81 . Kongsvinger : 1,1 prosent

82 . Frogn : 1,1 prosent

83 . Jevnaker : 1,1 prosent

84 . Eidskog : 1,0 prosent

85 . Hvaler : 1,0 prosent

86 . Marker : 1,0 prosent

87 . Ringsaker : 1,0 prosent

88 . Løten : 1,0 prosent

89 . Modum : 1,0 prosent

90 . Ringerike : 1,0 prosent

91 . Rana : 1,0 prosent

92 . Lyngdal : 1,0 prosent

93 . Vågå : 1,0 prosent

94 . Verdal : 1,0 prosent

95 . Vaksdal : 1,0 prosent

96 . Bergen-Fana : 1,0 prosent

97 . Porsgrunn : 1,0 prosent

98 . Nordre Land : 1,0 prosent

99 . Øygarden : 1,0 prosent

100 . Sande : 1,0 prosent

101 . Trondheim : 1,0 prosent

102 . Ulstein : 1,0 prosent

103 . Flesberg : 1,0 prosent

104 . Hamarøy : 1,0 prosent

105 . Gjøvik : 0,9 prosent

106 . Stavanger : 0,9 prosent

107 . Sør-Odal : 0,9 prosent

108 . Lunner : 0,9 prosent

109 . Bergen-Arna : 0,9 prosent

110 . Sola : 0,9 prosent

111 . Askøy : 0,9 prosent

112 . Stange : 0,9 prosent

113 . Bergen-Åsane : 0,9 prosent

114 . Osterøy : 0,9 prosent

115 . Sandefjord : 0,9 prosent

116 . Voss : 0,8 prosent

117 . Ibestad : 0,8 prosent

118 . Iveland : 0,8 prosent

119 . Stord : 0,8 prosent

120 . Elverum : 0,8 prosent

121 . Kvæfjord : 0,8 prosent

122 . Holmestrand : 0,8 prosent

123 . Hemsedal : 0,8 prosent

124 . Dønna : 0,8 prosent

125 . Flakstad : 0,8 prosent

126 . Bergen-Ytrebygda : 0,8 prosent

127 . Rennebu : 0,8 prosent

128 . Grue : 0,8 prosent

129 . Austrheim : 0,8 prosent

130 . Gjesdal : 0,8 prosent

131 . Fitjar : 0,8 prosent

132 . Tønsberg : 0,8 prosent

133 . Porsanger – Porsángu – Porsanki : 0,7 prosent

134 . Vinje : 0,7 prosent

135 . Kristiansand : 0,7 prosent

136 . Vestre Toten : 0,7 prosent

137 . Hammerfest : 0,7 prosent

138 . Klepp : 0,7 prosent

139 . Aurskog-Høland : 0,7 prosent

140 . Larvik : 0,7 prosent

141 . Tromsø : 0,7 prosent

142 . Hasvik : 0,7 prosent

143 . Vestre Slidre : 0,7 prosent

144 . Levanger : 0,7 prosent

145 . Austevoll : 0,7 prosent

146 . Hjelmeland : 0,7 prosent

147 . Haugesund : 0,7 prosent

148 . Ål : 0,7 prosent

149 . Harstad : 0,7 prosent

150 . Sandnes : 0,7 prosent

Fylker

1. Oslo: 2,6 prosent

2. Viken: 1,8 prosent

3. Vestland: Vestland 1,0 prosent

4. Innlandet: 0,9 prosent:

5. Vestfold og Telemark: 0,8 prosent

6. Trøndelag: 0,8 prosent

7. Rogaland: 0,7 prosent

8. Agder : 0,6 prosent

9. Troms og Finnmark: 0,5 prosent

10. Møre og Romsdal: 0,5 prosent

11. Nordland: 0,4 prosent

Hele oversikten lligger her.