Andre dag uten smittetilfeller i Drammen: - Vi har klart det!

De siste to døgene er det ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er første gang på nesten et halvt år.

Ordfører Monica Myrvold Berg synes det er veldig gledelig at smittetrykket i Drammen kommune nå er så lavt.

- Vi har en fryktelig krevende periode bak oss. Nå ser det heldigvis mye lysere ut. Vi kan glede oss over at vaksineringen er i gang, smittetallene er gode, og vi nærmer oss etter hvert varmere vær og dårligere forhold for virusspredning.

Hun forteller at de stadig jobber for at vi skal få flere vaksinedoser til Drammen..

- I løpet av noen måneder håper jeg alle som ønsker vaksinen, skal ha fått den og at vi kan komme tilbake til det som i langt større grad oppleves som en normal hverdag, sier ordføreren.

Les også: Var lei av at sykepleiere ble omtalt som superhelter - skrev bok om koronahåndteringen på sykehuset

Snudde smitteutviklingen

Ut fra folketallet hadde Drammen kommune det høyeste smittetrykket i hele Norge i fjor høst. Det tar tid å snu smittespredningen og få den ned på et så lavt nivå som Drammen ligger på nå.

- Men vi har klart det, takket være innbyggernes imponerende innsats og et meget kompetent smittevernmiljø i Drammen kommune som gjennom det omfattende smittesporingsarbeidet har kartlagt de smittede personenes nærkontakter og klart å bryte smittekjeder. Så vi kan alle sammen gi oss selv et klapp på skulderen og takke hverandre for den innsatsen vi har lagt ned de siste månedene, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

I løpet av de siste 15 dagene har Drammen ikke en eneste dag rapportert mer enn tre tilfeller. Forrige gang dette skjedde, var i perioden 3.-17. september.

Les også: På dette treningssenteret er ikke bråkete ungdomsgjenger velkomne: – Vi vil ikke ha dem her

Mye smitte tett på oss

Selv om smitteutviklingen i Drammen er gledelig, minner smittevernoverlege Einar Sagberg om at situasjonen raskt kan snu.

- Vi ser daglig at kommuner i nærheten av oss rapporterer om høye smittetall og muterte virusvarianter. Så selv om vi har lavt smittetrykk hos oss nå, er vi veldig sårbare for smitte som kan spre seg raskt i befolkningen.

I går rapporterte blant annet Bærum kommune om mange smittetilfeller som mistenkes å være av den engelske virusvarianten, og på mandag ble elever og lærere ved Røyken videregående skole satt i karantene etter et smittetilfelle av det engelske viruset.

- Så det er viktig at alle som har kontakt med personer fra andre kommuner eller reiser til og fra noen av nabokommunene våre, er spesielt påpasselige, sier Sagberg.

Siden begynnelsen av mars har 2412 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.