Skitalentet etter superhelga: – Litt uvant med så mye oppmerksomhet

Bergane gruset konkurrentene og tok gull i junior-VM søndag - den tredje medaljen på tre dager. Både fredag og lørdag tok hun nemlig bronse. Selv svarer hun beskjedent på hvordan helga gikk:

– Formen har vært veldig god i helgen, jeg har hatt gode ski. Løypene passa meg bra og det var veldig fint føre, sier hun.

Bergane, som går for Konnerud IL, hadde ikke selv sett for seg at hun skulle bli verdensmester.

– Jeg hadde et lite håp om å ta medalje, men jeg hadde ikke trodd at jeg skulle ta tre, og et av dem skulle være gull! Det hadde jeg ikke trodd på forhånd, sier hun.

– Det var helt sykt. Jeg hadde ikke turt å håpe på det. Men jeg følte meg veldig bra, og kunne bare gå på. Det var veldig gøy.

Ble «kjendis»

Det har strømmet på med henvendelser, både fra kjente og ukjente. Det er veldig hyggelig, syns Konnerud-løperen - som også merker at folk i hjemkommunen Drammen følger ekstra godt med.

– Vi er flere fra Drammen som var med, og merker at engasjementet er stort. Da er det jo ekstra gøy når det går bra.

Bergane var for mange et ubeskrevet blad før helgens mesterskap - og syns selv det var litt uvant å plutselig få så mye oppmerksomhet.

– Jeg har fått en del oppmerksomhet etter junior-VM. Det er litt uvant, men hyggelig også, sier hun.

Runa Ulvang ble nest best av de norske i Finland søndag. Hun ble nummer ni og var 1.18,2 sekunder bak vinnertiden. Det er god stemning blant junior-kvinnene, forteller Bergane.

– Vi er gode venner, og unner hverandre å gjøre det bra. Selm om vi er konkurrenter når vi går skirenn blir man glad når andre gjør det bra.

Drøm om OL

Nå er neste målet å delta i norgescupen for seniorløpere. Og ambisjonene for de kommende årene er store:

– Ja, det er det man håper på. Men jeg vet det er veldig tøft å hevde seg på seniornivå, men det er jo det jeg håper på, sier hun.

– Og hva vil du si er den største drømmen?

– Jeg har jo lyst til å gå de store mesterskapene. VM og OL. Men det er tøft, veldig tøft.

Konnerud-hilsener

På spørsmål om hvordan hun har blitt så god, peker Bergane på miljøet i og rundt Konnerud IL:

– Jeg har vært i Konnerud en del år. Det er et godt miljø, med flinke trenere. Det er mange som går fort og mange som er på trening. Det er nok mye av grunnen, tror hun.

Hun har fått mye oppmerksomhet også fra tidligere Konnerud-løpere etter gullet.

– Ja! Jeg har for eksempel fått hilsener fra fra Tiril Knudsen, og noen av seniorene i Konnerud-klubben. Det er gøy.

Det er mange talentfulle skiløpere fra drammenstraktene om dagen - men Bergane holder seg i motsetning til eikværing Helene Marie Fossesholm til kun én idrett:

– Ja. Jeg pleier å være med på terrengløp, men det er mest fordi det er bra skitrening.