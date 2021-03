Politikerne godtok lettelser - i dag kan kranene åpne igjen

Tidligere denne uken kom rådmannen med sine anbefalinger for ny koronaforskrift.

I korte trekk anbefalte rådmannen å oppheve store deler av forskriften i Drammen. Det betyr blant annet at religiøse forsamlingshus og kulturinstitusjoner kan åpne igjen, og at alkoholservering igjen vil være tillatt. De nasjonale reglene tilsier akkurat nå skjenkestopp kl. 24. Og politikerne stemte for disse endringene.

Det betyr blant annet at serveringssteder i Drammen fra og med fredag ettermiddag kan skjenke alkohol - forutsatt at det er til maten. Å dra et sted kun for å drikke alkohol vil ikke være tillatt etter de nasjonale reglene.

Ville vrake alle regler

Men vedtaket fredag skjedde ikke uten debatt.

Ståle Sørensen har i lang tid vært skeptisk til at Drammen i det hele tatt har egne korona-regler. Han har de siste ukene argumentert for at Drammen bør vrake sin forskrift, slik at innbyggerne kun må forholde seg til de nasjonale reglene - og eventuelt anbefalinger fra kommunens helsemyndigheter. Også fredag stilte han forslag om dette.

– Jeg har en følelse av at de innskrenkende tiltakene er nesten umulig å bli kvitt. Det er det vi sliter med hele tiden. Og det er derfor jeg vil fjerne forskriften. Det er lettere å innføre den igjen hvis det kommer nye utbrudd. Vi kan ikke innføre tiltak som føre-var-prinsipp, det står i smittevernloven, sa han.

Ståle Sørensen.

Ståle Sørensen foreslo å vrake den lokale forskriften - men det ville ikke flertallet gå med på.

Sørensen fikk støtte fra Frp - noe mer overraskende fikk han også støtte fra KrFs Trond Johansen:

– Jeg har tenkt på om vi nærmer oss grensen for å forholde oss til kun det statlige. Er det munnbind i taxi vi sitter igjen med? Hva er det smittevernmessig vi sitter igjen med som gjør at Drammen bør ha sin egen instruks, spurte han.

Hjemmekontor og munnbind

Kommuneoverlege John David Johannessen sa de fortsatt mener det er smittevernmessige grunner til å ha en egen forskrift. De vil åpne gradvis heller enn å slippe alle regler på én gang, sa han.

– Vi viderefører anbefalinger av forskrift fordi vi mener det er behov fra det rent smittefaglig. Vi er i en situasjon der vi vil unngå nye oppblomstringer. Vi vet at det er mutasjoner som smitter lettere i kommuner rundt oss, og med forgreininger til vår kommune, påpekte han.

Han viste også til at det ikke er nasjonalt påbud om hjemmekontor. Drammen ønsker å beholde hjemmekontorpåbudet fordi man vet at det tidligere har vært mye smitte knyttet til arbeidsplasser.

Flertallet gikk inn for å følge rådmannens anbefaling og beholde den lokale forskriften, med alle lettelsene som nå kommer.

– Jeg vil høre på fagfolka hva som er et greit nivå av smitte før vi kan droppe egne regler. Jeg tenker at fram til vi ser hvordan ting stabiliserer seg stoler jeg på dem, sa Aps Lina Strandbråten.

Kan ikke styre besøk fra andre kommuner

Ulf Erik Knudsen i Frp var opptatt av en mulig konsekvens av åpning: nemlig at innbyggere fra andre kommuner kan ta seg til Drammen for å få bestilt øl. Det har vært tilfeller av folk fra andre kommuner som benytter seg av tilbud i Drammen, hevdet han.

– Jeg har observert folk fra Asker på Drammensbadet, og har hørt at folk fra Oslo har ringt til restauranter og ønsket å bestille bord. Det hjelper ikke med strenge regler her da om folk reiser inn hit for å drikke når kranene åpner. Hvordan forholder rådmannen seg til det, spurte han.

Johannessen svarte at de ikke kan gjøre stort annet enn å håpe at folk følger anbefalingene om å ikke krysse kommunegrenser.

– I for eksempel Drammensbadet er det vanskelig å hjemstedfeste folk som kommer, vi har ingen måte å kontrollere det på. Vi er avhengige av å satse på at folk følger anbefalingene, sier han.