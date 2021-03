Én ny smittet i Drammen - har trolig den britiske varianten

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet, melder kommunen i en pressemelding. Smitteveien er kjent.

Personen er trolig smittet av den engelske virusmutasjonen. Prøvene som er tatt av den smittede personen, er sendt til analyse hos Folkehelseinstituttet for å få en endelig avklaring på om det er snakk om det muterte viruset eller ikke.

– Det er på bakgrunn av smitteveien at vi antar at det er snakk om den engelske virusmutasjonen. Vedkommende er nærkontakt av en annen person som har fått påvist det muterte viruset, og da må vi anta at Folkehelseinstituttets analyser vil bekrefte våre mistanker, sier kommuneoverlege John David Johannessen i pressemeldingen.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellet som rapporteres i dag.

Siden begynnelsen av mars har 2403 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Nedgang i smitte

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 49 nye smittede. I går var tallet for den foregående toukersperioden på 55.

– Antallet smittetilfeller de siste sju dagene viser også tydelig hvor kraftig smittetrykket i Drammen kommune har falt den siste tiden. I løpet av de siste sju dagene har vi fått påvist 14 nye tilfeller. For å finne sist gang vi hadde så få tilfeller i løpet av en sjudagersperiode, må helt tilbake til 8. oktober i fjor høst. Det var i god tid før smittetallene skjøt fart og startet den andre smittebølgen, sier kommuneoverlegen.

Formannskapet i Drammen møtes kl. 14 i dag for å endre den lokale koronaforskriften. Det ligger an til flere lettelser.

– Med et så lavt smittetrykk som vi har nå, er det ikke grunnlag ut fra smittevernhensyn å videreføre så strenge tiltak som vi hittil har hatt i Drammen kommune, sier smittevernoverlegen - men understreker at folk fremdeles må følge smittevernreglene og holde avstand.

Store lettelser

Dersom formannskapet følger rådmannens innstilling og avvikler flere av tiltakene som ligger i den gjeldende forskriften, så betyr ikke det nødvendigvis at det er fritt fram for å leve som før pandemien kom i mars i fjor. Det er fortsatt en nasjonal Covid-19-forskrift som regulerer en del tilbud og aktiviteter, og nasjonale myndigheter har også kommet med en rekke anbefalinger som fortsatt gjelder. Blant de mest sentrale anbefalingene er disse:

Det er fortsatt en klar anbefaling om å unngå reiser i både inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Du kan reise på hytta sammen med dem du bo sammen med, men det frarådes at du reiser sammen med andre.

Nasjonale helsemyndigheter anbefaler at alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til at man møter andre utendørs og ikke har besøk av flere enn fem gjester i tillegg til dem som bor i husstanden.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De er også unntatt fra anbefalingen om én meteres avstand når det er nødvendig for å drive aktiviteten.

Voksne anbefaler å ikke drive organisert aktivitet innendørs, men kan trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand.

Arrangementer bør utsettes eller avlyses. Dersom de likevel blir avholdt, gjelder det begrensninger på hvor mange som kan delta.

Serveringsstedene som har skjenkebevilling, kan gjenoppta skjenkingen, men det er begrensninger på hvor sent de kan slippe inn gjester og hvor lenge de kan skjenke alkohol. Det er også bare tillatt å servere alkohol til gjester som får servert mat.

Butikker og kjøpesentre bør ha antallsbegrensninger og adgangskontroll for å sikre at det er mulig å holde god avstand.

Alle som reiser inn til Norge, må registrere seg før de krysser grensen, teste seg på grensen og gå i karantene på egnet sted eller karantenehotell.

Her kan du teste deg

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.