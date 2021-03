Øystein lyser opp i vintermørket

Det er vel få tråder på Facebook som leses så godt som Øystein Bergs oppdateringer om sola.

Hver uke fra vintersolverv 21. desember og frem til sommersolverv 21. juni, legger han ut info om at det går mot lysere tider. Det starter med at sola omsider snur, og så teller han opp hvor mye lysere det blir utover vinteren og våren. Sekund for sekund.

For i starten blir dagene lysere i bare noen sekunder per dag.

23/12: «Dagen i dag, lille julaften, er 22 sekunder lengre enn ved vintersolverv. Det er ikke all verden... men det er tross alt 16 sekunder mer enn i går. PS: Jeg har nettopp oppdaget et grantre inne i stua.»

Når startet du med denne sol og lysoppdateringen, og hva var idéen?

– Jeg prøver å skrive om hyggelige ting når jeg legger ut noe på Facebook, det er så mye sutring rundt omkring, så dette er vel mitt lille, positive bidrag, sier Øystein.

– Jeg husker ikke helt når jeg startet med dette, tre, fire år siden kanskje. Det var jo egentlig ikke noe ide, jeg bare la ut litt informasjon om sola, sånn som står bak på de fleste aviser, forteller Øystein som tror at det å være opptatt av sola og av lyset kanskje har noe med alderen å gjøre.

Øystein Berg trives godt på ski, og oppdaterer sine facebookvenner med hyggelige bilder. Foto: Øystein Berg

– Vil høre det fra Øystein

Det var noen som en gang sa, da Øystein fortalte at han bare la ut det som står i avisa hver dag: «Ja, men vi vil høre det fra deg!»

Øystein Berg har fått sin fan-skare av folk som følger og kommenterer det han legger ut. Med glede og fornøyelse, og ikke minst stort engasjement, leser de Øysteins soloppdateringer, og dem blir det jo en del av utover vinteren og våren.

– Jeg legger ut oppdateringer omtrent en gang i uka. Det kan ikke være for ofte, da blir det for mye.

Og det er nok riktig, og lurt. Og det er da man ser den store forskjellen. I begynnelsen går det veldig sakte, men uti februar sparker det virkelig fra, og dagene blir plutselig lengre med én time i uka.

Fra oppdatering 9. februar kan man lese på Øysteins facebookside: «Dagen i dag er 2 timer og 47 min lengre siden vintersolverv – juhuuu (og på fredag er det over 3 timer).

Sola skinner inn gjennom vinduet på Øysteins kontor. Han slipper hjemmekontor, siden de bare er to. Foto: Privat

Mot lys og sommer

– Jeg skriver jo bare på den halvdelen av året hvor det blir lysere. Det var en her om dagen som etterlyste oppdateringer fra juli og utover. Men da svarte jeg at det er tida for badeliv, motorsykkelkjøring og iskrem. Da ER jo sommeren her, og dagen er mange timer lysere enn mørk, humrer Øystein.

Det er jo lysere tider man venter på, og som folk vil lese om, så da får man vente til 21. desember med Øysteins oppdateringer.

Han holder seg oppdatert via en nettside, eller en nerde-side, som han sier, hvor han kan lese hvor lange dagene er på forskjellige steder.

– Det er for eksempel en av mine facebookvenner som bor i Østerrike som spør: «Hvor mye sol har jeg nå da, Øystein?», og så kan jeg gå inn å se.

«Når du begynner dagen 26. januar får du nå vite at på de siste 8 dagene har vi fått 34 min mer dagslys. 1 time og 38 min. i dag mot 1 time og 4 min. sist mandag. Dette gjelder riktignok i Drammen. Vi har 7 timer og 35 min. dagslys mot f.eks. Tromsø som får 4 timer og 3 min. dagslys. Men nå øker Tromsø med ca 11 minutter mer hver dag. 20. mars står vi likt. Jepp... skikkelig nerdete»

Bilder som dette vekker begeistring på Øysteins facebookside - sol i sikte! Foto: Øystein Berg

Oppmuntring og oppdatering

Tror du at folk har fått hjelp eller oppmuntring fra dine oppdateringer i mørke stunder?

– Noen skriver og takker for en hyggelig oppdatering, og det er jo fint, det, sier Øystein, uten at han har tenkt mer alvorlig over det.

Øystein tror han har fått flere tilbakemeldinger og bedre respons på oppdateringene nå enn i fjor, da vi ikke hadde koronatilstander.

– Kanskje fordi folk sitter på hjemmekontor. Det er jo stusselig når man ikke har den daglige, sosiale kontakten som når man er på jobben. Jeg tror sånn sett at sosiale medier blir en slags ny kontorvenn, en slags kollega.

Han får stort sett veldig hyggelige tilbakemeldinger, og en sjelden gang noen rare.

«Nå er det så og så mange dager igjen til sommersolverv, og til sola snur igjen», er det noen som skrev en gang. Ja, ja, sier Øystein.

Er du selv mer mollstemt i mørketida?

– Nei, ikke veldig, det kan selvsagt være dager at jeg tenker «ja nå var det mørkt ute», men det er andre ting ved desember jeg synes er verre. Som å høre overdreven og hemningsløs spilling av julemusikk, da revner jeg, det finnes ingen grenser på hvor mye man kan helle på av det greiene der, ler Øystein.