Sørafrikansk virusmutasjon i Drammen kommune

- Det ble for litt over en uke siden påvist koronasmitte hos en ansatt. Smittekilden ble vurdert å være utenlandsreise, og dermed er det blitt gjort undersøkelser for å avdekke hvilken variant av viruset er der. Sekvensering hos Folkehelseinstituttet har påvist at det er den sørafrikanske virusvarianten det er snakk om, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune i en pressemelding.

Kommuneoverlegen anser situasjonen som oversiktlig og under kontroll. Det er god kontroll på nærkontakter på sykehjemmet, og systematisk testing av ansatte og beboere gjøres i tråd med rutine.