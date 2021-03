Justyna kom til Norge for kjærligheten – nå er hun klinikksjef og vil starte flere Squeeze i Drammen

Rett før jul åpnet massasjekonseptet Squeeze på CC Drammen. Squeeze er et firma som har massasjeklinikker i flere byer i landet - og der folk kan betale en viss sum hver måned for å få én gratis massasje og ellers reduserte priser. De ansatte har utdanning godkjent hos Norges Massasjeforening. Klinikken på CC er den første i Drammen - og den åpnet altså midt i en pandemi.

– I starten var det litt mindre kunder enn vi forventet. Vi åpnet rett før jul, så kom det nye restriksjoner i januar. Og så gikk det skikkelig dårlig for to uker siden. Mange har holdt seg hjemme og vært skeptiske til massasje nå. Men denne uka har det gått mye bedre, med mye mer trafikk, forteller Justyna Koszczynska.

Hun er klinikksjef for Squeeze-klinikken i Drammen - og den som ønsket å ta konseptet hit i utgangspunktet. Og hun vil gjerne utvide.

Fant kjærligheten i Polen

Men før vi kommer så langt må vi gå noen år tilbake, for å se på hvordan Justyna gikk fra fysiostudent i Polen til sjef på Squeeze i Drammen. For det var nemlig der det startet.

– Jeg og kjæresten min møttes i Polen for mange år siden, da begge var på ferie i fjellet. Han er også polsk, men har bodd i Norge i mange år. Vi mistet litt kontakt, men så møttes vi igjen og ble kjærester. Det var mye fram og tilbake med å besøke hverandre, så jeg bestemte meg for å flytte til Norge, sier Koszczynska.

Selv om hun begynte å lære norsk før hun kom var overgangen vanskelig. Men gjennom universitetet i Polen fikk hun praksisplass ved Klokkerbakken Medisinske Senter på Kongsberg (KMSK), så etter et drøyt år på Farris bad. Det var deltid, og hun jobbet også for Bedriftsterapeutene. Dagene var lange, og pendleveien nesten to timer. Men hun ga ikek opp.

– Det var litt komplisert først med å lære seg språket, få jobb og nok inntekt, bli kjent. Men det har gått bra til slutt, nå har jeg en god følelse. Jeg har fulltidsstilling og har blitt klinikksjef, sier hun.

For etter noen år på Farris bad ble hun tipset om Squeeze, søkte og fikk jobb på en klinikk i Oslo. Ti måneder senere ble hun klinikksjef.

– Det var ikke slik at jeg hadde tenkt meg å drive noe eget, men jeg ønsket meg alltid å ta litt mer ansvar. Og ikke bare massere, men få noen andre oppgaver, sier hun selv om sjefsjobben.

Ser muligheter

Squeeze-grunder Erik Rehbinder omtaler Koszczynska som «dyktig og ambisiøs». Hun har klatret raskt i gradene, og det var hennes idé å starte opp i Drammen. Det var både personlige grunner og markedsmessige grunner bak forslaget, sier hun. Hun er bosatt i Svarstad i Vestfold og ville ha kortere reisevei - men var også overbevist om at det finnes et marked i Drammen.

Squeeze i Drammen ligger på CC - men etterhvert vil konseptet trolig dukke opp flere steder i byen. (Justyna Koszczynska)

Squeeze i Drammen finnes foreløpig bare inne på CC. Jungeltelegrafen har alt begynt å gå slik at kundemengden øker, ifølge daglig leder Justyna Koszczynska. Foto: Justyna Koszczynska

De har allerede fått en del stamkunder. Og mange kunder er også fornøyde med at Squeeze ser profesjonelt og ryddig ut, sammenligna med en del massasjeklinikker der du føler du kommer hjem til noen. Det har også vært noen klinikker med litt dårlig rykte, og Squeeze oppleves trygt, ifølge Koszczynska.

Hun har nå tre ansatte ved klinikken, og er fornøyd med å ha fått muligheten.

– Mange steder er det sånn at om du bare er massør kan du ikke oppleve så mye. Men i Squeeze er det sånn at når du åpner ny klinikk, er det de ansatte som får mulighet til å bli klinikksjef. Du blir sett og verdsatt. Om du gjør en god jobb, får du muligheten til å bli sjef, sier hun.

Lover flere klinikker

Koszczynska sier seg ikke fornøyd med den ene klinikken i Drammen. Hun har større planer:

– Etter hvert skal vi åpne flere klinikker i Drammen, sier hun.

Hun viser til at de fra Oslo har lært seg at selv med flere klinikker som ligger nær hverandre er det mye å gjøre i hver klinikkk-

– Etter hvert blir det større marked for massasje. Når kundene blir kjent med oss blir det mer aktuelt med andre lokasjoner, ikke på CC, men nærmere der folk bor, sier hun.