Stronghytta har gått tom for penger i innspurten: – Det har vært mange søvnløse netter

Det er mandag kveld, og mørket har akkurat lagt seg over Drammensmarka. Fra skogen høres den subbende lyden av en pulk. Ikke en ukjent lyd på disse stiene. Men ved en nærmere kikk ser man at frakten de to karene drar med seg er et mer uvanlig syn.

På pulkene ligger et kjøleskap og en stekeovn, på vei inn i marka.

John Eckhoff (t.v) og Stig Harald Henningsen på vei til Stronghytta med noen essensielle hvitevarer. Foto: John Eckhoff

Det er utstyr til den nye Stronghytta, der første etasje er i ferd med å fullføres av dugnadsgjengen. Veggene er malt og denne uka ble også strøm på plass.

Mens første etasje inneholder kiosk, kaféområde, finstue og toaletter, skal andre etasje romme soveplasser til 30 personer, garderobe og sauna.

– Jeg blir så glad når jeg prater om hytta. Jeg kunne prata om det i timevis, sier hyttesjef John Eckhoff, nestleder i idrettsforeningen Drammen Strong, og ler litt av seg selv.

Planen er å ha hele hytta ferdig til sommeren, men allerede til vinterferien skal Eckhoff servere første kaffekopp til tørste skigåere.

– På grunn av restriksjonene kan vi nok ikke samle så mange folk inne, men vi skal servere kaffe og boller fra terrassen.

Les også: Jan Kristian syklet 11 timers lørdagstur i -20: – Noen mener jeg burde vært lagt inn på sykehus

Det er Anders Granli som har tegnet Stronghytta på dugnad. Foto: John Eckhoff

Alle hjerter gleder seg

Planleggingen av en ny hytte som samlingspunkt i Drammensmarka begynte i 2018, da det ble klart at taket falt sammen på grunn av tung snø og råteskader. 2,9 millioner i Spire-midler fra Sparebanken Øst ble startskuddet for prosjektet.

Han er ikke den eneste som gleder seg over den nye Stronghytta. Under byggingen har det vært rene folkevandringen forbi.

– Da vi bygde hytta i sommer var det flere som tok lunsjpausen på plassen, for å se på byggingen. Det sier litt om engasjementet, slår Eckhoff fast.

Les også: Bjørn var lei av at skiturene i Drammensmarka bare var rett opp og rett ned – ble rundløypenes far

Foto: Jeanette Zetterstrøm / DNT Drammen

Selv om den nye hytta oppleves mye større enn den gamle, er fotavtrykket det samme. Utnyttelse av høyden har gitt mer plass og nye muligheter. Foto: Jeanette Zetterstrøm / DNT Drammen

Tomme for penger

Idrettsforeningen har fått over seks millioner av private givere, Lier kommune og næringslivet for å få i stand hytta.

– Vi synes givergleden har vært stor blant mange. Dette er et kjempeprosjekt for en liten klubb, og vi hadde aldri klart dette uten engasjementet vi opplever i næringslivet og blant private givere.

Selv om håndverkerne er nesten ferdig i første etasje og på fasaden, jobber John Eckhoff med finansieringen for å fullføre andre etasje.

– Vi er helt tomme for penger. Det siste vi har penger til er å tekke taket med sink, forteller han.

Over en halv million i uforutsette utgifter som følge av investering i stort renseanlegg og det beste brannsikring- og varslingsanlegget, gjør at andre etasje må vente.

– Vi hadde hele tiden en plan om å utsette andre etasje, dersom vi kom til å mangle midler, forklarer han.

Les også: Jobbet 20 timers dugnad for å åpne skiløypa: – Gleder mange

Seniorgruppa v/ Per, Tormod, Roar og Ragnar har lagt lista høyt. Eller lavt, da. Foto: John Eckhoff

Seniorgruppa v/ Per, Tormod, Roar og Ragnar har lagt lista høyt. Eller lavt, da. Foto: John Eckhoff

Søvnløse netter

Når det nærmer seg både mållinjen og tomt i pengesekken, øker presset på den som har ansvar for å fri til gavmilde givere.

– Det har vært mange søvnløse netter, innrømmer Eckhoff, som har brukt mange dager og kvelder de siste årene på prosjektet.

– Klart det tar på, men gleden ved å realisere prosjektet er så enorm. Hvis jeg har hatt en bekymringsfull natt, er det bare å dra opp til hytta for å få tilbake piffen.

Men livet i skauen er kun på kveldstid og i helgene. På dagtid er han pressesjef i SAS.

– Hytta har jo blitt en stor del av livet mitt. Både familien min og jeg lever med dette, hehe. Selv om det har vært mange bekymringer, har jeg hatt utrolig mange gode opplevelser med folk som har stilt opp.

Selv om både nye og gamle medlemmer av klubben har stilt opp for prosjektet i tykt og tynt, er det leder Hilde Aurora Onseng og Eckhoff som i stor grad har dratt prosjektet - ofte bokstavelig talt, for både materialer, hvitevarer og verktøy har blitt dratt i pulk den 1,5 kilometeren fra Spiraltoppen og inn til hytta.

Etter seks år, trer han i mars av som styremedlem. Men engasjementet for Stronghytta slutter ikke der.

– Dette har jeg levd med i tre år. Jeg kan ikke gi meg nå. Hytta er bygget for å brukes, så dette kommer til å bli prosjektet mitt for resten av livet.

Arkitekt Anders Granli tar i et tak (og overvåker i smug at det blir som han ønsker). Foto: John Eckhoff

Arkitekt Anders Granli tar i et tak (og overvåker i smug at det blir som han ønsker). Foto: John Eckhoff