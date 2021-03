Smittetilfeller i Drammen kobles til mutert virus i Lier

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle tre er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, skriver kommunen i sin daglige pressemelding.

Mutert virus

Lier kommune har fredag informert om at én person har fått påvist den engelske variantene av koronaviruset. Noen få smittetilfeller i Drammen knyttes til tilfellet i Lier, og det undersøkes nå om den britiske virusmutasjonen kan påvises for smittetilfellene i Drammen også, opplyser kommunen.

I smitteklyngen rundt tilfellet i Lier er det til sammen ti personer, hvorav noen altså er hjemmehørende i Drammen kommune. Ifølge kommuneoverlege John David Johannessen er det nærliggende å tro at analyser av prøvene til smittetilfellene i Drammen vil vise at det er snakk om den engelske virusvarianten også her.

For smittetilfellet i Lier kommune er smitteveien ukjent. Både Drammen og Lier kommune har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet om hvordan smittetilfellene skal håndteres, og de to kommunene samarbeider tett om oppfølgingen av smittetilfellene.

– Det er god oversikt over dem som er berørt av smittetilfellene, og det gjennomføres en omfattende testing av alle nærkontaktene til de påviste smittetilfellene. I tillegg testes en rekke husstandsmedlemmer av nærkontaktene, sier Johannessen i meldingen.

Kommuneoverlegen påpeker også at det fortsatt jobbes med å kunne finne en reell smittevei for smittetilfellet i Lier kommune. Så selv om smitteveien er ukjent nå, er det fortsatt ikke konkludert med at smitteveien ikke er mulig å finne.

Ikke nye tiltak

Den nye utviklingen fører foreløpig ikke til strengere tiltak.

– Foreløpig er beskjeden fra Folkehelseinstituttet at det ikke er nødvendig å stenge ned disse to kommunene, men at vi skal gjennomføre testingen og smittesporingen som planlagt gjennom helgen, sier Johannesen i pressemeldingen.

Men ting kan endre seg fort.

– Det innføres ikke nye og strenge tiltak i Drammen akkurat nå. Men når situasjonen ikke er endelig avklart, er det alltid et godt råd til befolkningen at man er ekstra påpasselige, følge smittevernreglene nøye og ikke utsetter seg selv eller andre for smittefare. Ingen av oss ønsker en ukontrollert smittespredning som fører til at kommunene våre blir stengt ned, sier han.

Skoler og hjemmetjeneste

Ved både Stenseth skole og Akademiet videregående skole Ypsilon er det påvist smittetilfeller, og dette fører til karantene for både elever og ansatte.

Én ansatt i hjemmesykepleien på Fjell har fått påvist koronasmitte, og dette smittetilfellet fører til at fem brukere og to ansatte settes i karantene.

– Den positive trenden fortsetter heldigvis med få smittetilfeller pr. dag, og tallet på antall smittede de siste 14 dagene fortsetter også å falle. Antall smittede de foregående 14 dagene er nå nede i 82, og da nærmer vi oss for alvor smittetallene fra før den andre smittebølgen, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Her kan du teste deg

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2389 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.